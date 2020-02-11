Haberler » Dünya » Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsünün adını açıklayarak aşı için tarih verdi - Haberler

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsünün adını açıklayarak aşı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsüne "covid-19" adının verildiğini duyurdu. DSÖ Direktörü, Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsüne karşı aşının 18 ayda geliştirilebileceğini söyledi.

11.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:08

Dünya Sağlık Örgütü Bugün 'nin kentine corona virüse ilişkin değerlendirmeleri açıklamak için bir basın toplantısı düzenledi.

AŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

DSÖ Direktörü, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsüne "covid-19" adının verildiğini söyledi.Ghebreyesus, virüse karşı geliştiren aşının 18 ayda tamamlanabileceğini bu yüzden virüsün yayılımını önlemenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

BİR GÜNDE 108 CAN ALDI

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı hafta başında yeni bir rekor kırdı. Bir günde 108 kişi yaşamını yitirdi. Virüsten ölenlerin sayısı bini geçti. Yeni tip corona virüsün bulaştığı kişi sayısı 42 bini aştı.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı. Çin'de ölü sayısının 1017'ye ulaştığı salgına dönüşen virüse karşı, henüz aşı ya da etkili bir ilaç bulunamadı.

Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldüMaske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü

Koronavirüs karantinasındaki gemi mürettebatından dehşete düşüren sözler: Yalvarıyoruz bizi eve gönderinKoronavirüs karantinasındaki gemi mürettebatından dehşete düşüren sözler: Yalvarıyoruz bizi eve gönderin

Fırsatçılar işbaşında! 30 TLFırsatçılar işbaşında! 30 TL'lik maske 300 TL oldu

ÇinÇin'de yeni tip koronavirüs zatürresi nedeniyle ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı

ABD Başkanı Trump: Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs bitmiş olurABD Başkanı Trump: Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs bitmiş olur

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsünün adını açıklayarak aşı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre, İsviçre, Wuhan, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 20:17:12