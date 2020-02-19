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Dünya Şampiyonası tanıtımı Motobike Fuarı'nda

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da üçüncü kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtımları İstanbul'da Motosiklet Fuarı (Motobike2020) ile birlikte start alacak.

19.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:13Dünya Şampiyonası tanıtımı Motobike Fuarı'nda
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da üçüncü kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtımları 'da Fuarı (Motobike2020) ile birlikte start alacak.

Ülkemizin Turizmi alanında yurt dışında tanıtımına büyük katkı sağlayan Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımları 20-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Motobike Fuarı'nda yapılacak. Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle 4-5-6 Eylül tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak organizasyon kapsamında dört büyük yarış düzenlenecek. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası'nda (Open) yüzlerce sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.

Biletler Passolig'de satışa çıktı

Afyon Motosiklet ve Spor Festivali'nde Retrobüs, Necati ve Saykolar, Haluk Levent ve Mustafa Ceceli Konserleri, hediye çekilişleri ve birçok ücretsiz aktivite yer alacak. Seyirciler, festival alanında bulunan kamp ve karavan konaklama imkanlarından ücretsiz faydalanacak. Organizasyonun biletleri Passolig'te indirimli olarak satışa çıktı. Üç gün boyunca geçerli olacak biletler İstanbul Motobike Fuarı'nda yüzde 50 indirimle 50 TL'den satışa sunulacak. - İSTANBUL

Motosiklet, İstanbul, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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