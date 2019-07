Dünya şampiyonasına "anne şefkati" ile hazırlandı

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'de sportif bir ailede dünyaya gelen ve 4 yaşında wushuya başlayan 17 yaşındaki milli sporcu Yağızhan Mustafa Ödemiş , antrenörü olan annesinin gözetiminde antrenman yaparak dünya şampiyonasına hazırlandı.Küçük yaşlarda spora başlayan Yağızhan, evlerinde kurdukları antrenman odasında annesinin desteğiyle henüz 12 yaşındayken Balkan şampiyonu oldu.Başarılarına her gün bir yenisini eklemek için gece-gündüz çalışan Yağızhan, antrenör olan anne ve babasından her gün yeni taktikler öğrenmeye başladı.İlk hedeflerinden biri olan Avrupa şampiyonluğunu elde eden Yağızhan, Düzce Farabi Anadolu Lisesinin bodrum katındaki salonda, 2-7 Temmuz'da Bulgaristan'da yapılacak Dünya Kyokushin Şampiyonası hazırlıklarını annesi ve antrenörü olan Ayşegül Ödemiş gözetiminde sürdürdü.Yağızhan, şampiyonada İstiklal Marşı okutmak ve Türkiye'ye gurur yaşatmak için neredeyse günün her saati çalışma yaparak ter döktü.Yağızhan Mustafa'nın annesi Ayşegül Ödemiş (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yoğun tempoyla dünya şampiyonasına hazırlandığını ve çalışmalarda kendisine gurur verdiğini söyledi.Ödemiş ailesinin 4 kişiden oluştuğunu anlatan Ayşegül Ödemiş, şunları kaydetti:"Baba ve anne antrenör, iki oğlumuz da sporcu. Bir evladım milli sporcu, diğeri de bu yıl ilk defa şampiyonalara katılarak Türkiye üçüncüsü oldu. Yağızhan yaklaşık 4 yaşından bu yana hem babasıyla hem de benimle birlikte spor yapıyor. Spora evimizde başladık, evin bir odasını antrenman odası yaptık, Yağız 4 yaşında orada başladı. 7-8 yaşına kadar da orada antrenman yaptı. Daha sonra salon hayatına geçtik."Yoğun bir çalışma temposuyla spora dört elle sarıldıklarını aktaran Ödemiş, "Yağız, günün büyük bölümünü antrenmanda geçiriyordu. Sabah kalkıyoruz, koşuyor ve eve dönüyor. Yemek yiyor, tekrar antrenman yapıyoruz. Aslında Yağız için antrenman salonunun evde olması çok zor bir süreçti ama tabii ki bu ona şampiyonluklar getirdi." diye konuştu."Hedefim en iyinin de en iyisi olmak"Yağızhan Mustafa Ödemiş de sportif bir ailede dünyaya geldiğini ve bu durumun zor olduğunu dile getirdi.Bazen hiç antrenman yapmak istemediği, motivasyonunun düşük olduğu anlarda, anne-baba antrenör olduğu için kaçışının bulunmadığını vurgulayan Yağızhan, "İlk başlarda antrenman yapmamak için uyuma numaraları bile yapıyordum, bu işi yaptığımı fark ettim. Tek kulağım hiç duymuyor, 'Allah bir yerden alır, bir yerden verir' diye düşündüm. Annem ve babam beni herkesten daha iyi hazırlamaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu."Benim hedefim en iyinin de en iyisi olmak." diyen milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:"Ben asla bir şampiyonluk kazandım diye çalışmayı bırakmaktan ziyade taşın üstüne taş koymak istiyorum. Başarı merdivenlerini çıkmak kolaydır ama o merdivenin en tepesinde durmak zordur, küçükken hep babam bana bunu söylerdi. Muhammet Ali'nin 'Yetenek sporcuyu şöhret yapar, karakter ise efsane.' diye bir sözü var. Ben bu söz bütünlüğüne devam ederek yürüyorum. Hedefim en iyinin de en iyisi olmak."