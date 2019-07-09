09.07.2019 17:19
Haberler» Yaşam» Haber

Dünya Şampiyonasına katılacak

Dünya Şampiyonasına katılacak

Dodurga Beldesi Spor Kulübü ve Halk Eğitim Merkezi kursiyeri milli tekvando sporcusu Şüheda Yangın, Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Dodurga Beldesi Spor Kulübü ve Halk Eğitim Merkezi kursiyeri milli tekvando sporcusu Şüheda Yangın, Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Ankara'da yapılan Yıldızlar Milli Takım Dünya şampiyonası seçmesinde milli sporcu Şüheda Yangın, final maçını 23-8 gibi farklı bir skorla kazanarak Özbekistan'da yapilacak Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, elde edilen bu başarıdan dolayı milli sporcuyu ve antrenörü Gökalp Yıldız'ı kutladı. Tuna, beldelerine yaşattıkları gurur nedeniyle kendilerini tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Dodurga, Yaşam

Son Dakika Haberleri
18:09   Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven'i ziyaret etti
18:07   Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için Amman'da
17:49   Doğada diyabet okulu başladı
17:31   Canpolat ilçede devam eden çalışmaları denetledi
17:30   Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kurban bayramı için hazırlıkları tamamladı
17:19   Dünya Şampiyonasına katılacak
17:12   Minikler bahçedeki mahsulleri topladı