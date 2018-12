05 Aralık 2018 Çarşamba 10:53



- Dünya şampiyonu Aktolga: " Türkiye 'de doping problemi yok"DÜZCE - Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Serdar Aktolga, artık çok sıkı doping kontrolleri yapıldığını ve Türkiye'de sanıldığı gibi çok büyük bir doping probleminin olmadığını söyledi. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin davetlisi olarak Düzce'ye gelen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Serdar Aktolga ve İtalya 'da gerçekleştirilen Wabba World Universe 2016 Body Fitness Dünya Şampiyonası'nda kendi kilosunda rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olan Mustafa Yıldız, üniversitenin fitness salonunda antrenman yaptılar. Salonda bulunanların büyük ilgilisi ile karşılaşan şampiyonlar, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 29 yıldır vücut geliştirme sporu yapan ve 5 kez Dünya şampiyonu olan Serdar Aktolga, antrenman sonrasında İHA'nın sorularını yanıtladı. Vücut geliştirme sporunu yapacak olan gençlere önerilerde bulunan Aktolga, sanıldığı gibi Türkiye'de çok büyük bir doping probleminin olmadığını söyledi."Çok sıkı doping kontrolleri yapılıyor"Türkiye'de çok sıkı doping kontrollerinin yapıldığını belirten Aktolga, "Her branşa işlemiş durumda doping illeti. Ancak kullanıp kullanmamak insanların elinde, çünkü yarışmalarda artık çok sıkı doping kontrolleri yapılıyor ve bunun sonucunda insanlar temiz olarak yarışmalara katılıyor" dedi."Resimlere bakıp hayallere kapılmayın"Dünya şampiyonu Aktolga bu sporu yapacak olan gençlerin sabırlı olmalarını tavsiye ederek, "Sabırlı olsunlar, kendi fiziklerini geliştirebilecekleri en üst noktaya ulaşmaya çalışsınlar. Çünkü en önemli nokta bu. Hayallere kapılıyorlar, resimlere bakıyorlar. Resimlerdeki vücutların hayallerini kuruyorlar. Bu sebeple de bazı kötü yöntemlere başvuruyorlar. Ama sabırla, iyi beslenmeli ve kaliteli antrenmanla aslında istedikleri sonucu alabilirler" diye konuştu."Bir daha dünyaya gelsem yine bu sporu tercih ederim"İyi bir hoca eşliğinde yapılan vücut geliştirme sporunun hiçbir şekilde bir sağlık sorununa yol açmayacağını söyleyen Aktolga, "Hoca hareketleri düzgün gösteremezse bir sakatlık olabilir. Fazla ağırlık kaldırırsanız belinizde sorun olur, omuzunuzda sorun olur, sakatlık olur. Bunların hepsi hocanın sizin başınızda durup durmamasıyla alakalı. Hareketleri düzgün bir şekilde gösteriyorsa beslenme programınızı kaliteli bir şekilde ayarlıyorsa herhangi bir sağlık sorunu olmasına imkan yok. Bilakis güçlendirirsiniz, güç her şeydir. Güç futbol için de gerekli voleybol için de basketbol için de. Güç oluştuktan sonra tekniğiniz de çok işe yarar, böylece başarılı sonuçlar alırsınız. Bir daha dünyaya gelsem yine bu sporu tercih ederim" şeklinde konuştu."Bu spor pahalı bir spor"Vücut geliştirme sporunun pahalı bir spor olduğunu dile getiren Aktolga, "Türkiye'de milli takım bazında da çok genç ve kaliteli sporcularımız var. Hep iyi dereceler alıyorlar. Ama tabii ki bir Amerika 'nın yanına yaklaşmak çok güç. Neden; çünkü beslenme şartları, alım gücü devreye giriyor. Bizim sporumuz pahalı bir spor. Sabah kalktığı zaman direkt 100 lira yazar. Neden? 1 kilo kırmızı et 90 lira oldu. 1 kilo et aldınız diyelim, 30 tane yumurtası var, 50 lira civarı tutuyor. Bunun beyaz peyniri var, pirinci var. Yani bir vücut geliştirme sporcusu sabah kalktığı zaman 300 lira masrafı oluyor. Otomatikman insanlar bu spordan uzak duruyor. Türkiye'de sandığınız gibi çok büyük bir doping problemi yok aslında" ifadelerini kullandı.