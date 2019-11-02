Dünya şampiyonu atlet olimpiyatlara katılmak istiyor

İsviçre'de kazandığı altın madalyanın ardından hedefini yükselten Paralimpik atlet Oğuz Türker Dubai'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Tokyo'daki olimpiyatlara katılmak için piste çıkacak.



Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en iyi 1500 metre sporcularından olan Oğuz Türker, geçtiğimiz ağustos ayında İsviçre'de düzenlenen IPC Gençler Dünya Şampiyonası'nda aldığı derece ile dikkat çeken Kütahyalı atlet Oğuz Türker şimdi de IPC Büyük Şampiyonası'na hazırlanıyor. 7-15 Kasım tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek olan şampiyonaya katılacak olan Türker 1500 metre kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Dubai'de ilk 4 girerek 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katılmak isteyen Oğuz Türker çalışmalarını sürdürüyor.



"İsviçre'de dünya şampiyonu olmuştum"



İsviçre'de elde etmiş olduğu dereceden dolayı mutlu olduğunu ve hedefinin olimpatlara katılmak olduğundan bahseden milli atlet Oğuz Türker, "İsviçre'deki yarış çok iyi geçmişti. Orada gençlerde dünya şampiyonu oldum, Türkiye'yi temsil ettim. Türk bayrağını dalgalandırdım. Daha sonrada önümdeki müsabakalara hazırlık sürecim başladım. Antrenmanlarımı geliştirdim, kamplara katıldım. Şimdi sırada Dubai'deki Dünya Şampiyonası var. Allah nasip ederse orada da bayrağımızı dalgalandıracağım. Sürekli daha iyi antrenmanlar yapıyorum ve bu süreçte kendimi geliştirdim. Dubai benim için olimpiyat öncesi son deneme. İnşallah orada da bir madalya alıp, Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. Buradan diğer genç kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Sağlıkları için spor yapsınlar, spor candır. Sporun her dalını bu konuda öneriyorum" dedi.



Güleç: "İnşallah istediğimiz dereceyi alacağız"



Sıkı bir antrenman sürecinin ardından İsviçre'de altın madalya aldıklarını söyleyen Milli Takım Antrenörü İdris Güleç ise, "Gençler Dünya Şampiyonası'ndan sonra hız kesmeden ciddi bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Zor bir süreç bizi bekliyor, çok heyecanlıyız. Yaklaşık 15 gün sonra sporcumuz Oğuz Türker Dubai'de piste çıkacak ve ülkemiz bu kez büyükler kategorisinde temsil edecek. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah istediğimiz dereceyi alacağız ve daha sonra Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına katılmak istiyoruz" diye konuştu.



Gayret: "İnşallah Oğuz kardeşimiz Dubai'den de şampiyonluk ile dönecek"



Dünya şampiyonası öncesi milli atleti antrenmanında ziyaret eden Kütahya Geçlik ve Spor İl Feyzullah Gayret de, "Oğuz Türker sporcumuz Kütahya'nın son yıllarda yetiştirdiği altın isimlerden bir tanesi. Biliyorsunuz U20 Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda 1500 metrede şampiyon olmuştu. Şimdi de 7-15 Kasım tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası'na göndereceğiz. Burada asıl hedefimiz 2020 Tokyo paralimpik olimpiyatları. Dubai bunun için önemli eşik olacak. İnşallah Oğuz kardeşimiz Dubai'den de şampiyonluk ile dönecek. Biz onlara güveniyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA