Dünya şampiyonu bilek güreşçi Gökhan Seven, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

Romanya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda iki kolda da şampiyon olan milli sporcu Gökhan Seven, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Köstence kentinde 54 ülkenin katıldığı şampiyonada 75 kiloda altın madalya kazanan Gökhan Seven, Erzurum'a döndü.

Havalimanında karşılanan Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8. kez dünya şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türk bayrağını dalgalandırmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Seven, şunları kaydetti:

"Yarışmaya iyi hazırlandım ve başarılı oldum. Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın, İstiklal Marşı'mızı okutmanın gururunu yaşıyorum. Sol kolumda küçük bir sakatlık vardı ama tedaviye zamanım olmadı. Bu rağmen iki kolda da dünya şampiyonu oldum. Sekizinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştım. Ben ve benim gibi sporcuların yetişmesini istiyorsak, bu tür spor dallarının da olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları için önemli bir adım attım."

