Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Mehmetçiği gururlandırdık

"Olimpiyat kotası Türk halkını kesmez, madalya lazım"

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Hiçbir başarı tesadüf değil

Elif Güneri: Kendimiz için değil vatanımız için

Buse Naz Çakıroğlu: Mehmetçiğimizin arkasındayız

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ-Harun ÖZALP/ANKARA, - Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Mehmetçik için savaştığını belirterek, "Mehmetçiği gururlandırdık" dedi. Genç sporcu bundan sonraki hedeflerinin gelecek yıl Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılarak madalyayla dönmek olduğunu söyledi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak kariyerindeki ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşan Busenaz Sürmeneli; aynı turnuvada 51 kiloda dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkan Elif Güneri ile Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Başkan Vekili Hasan Kartal, yönetim kurulu üyeleri ve milli takım teknik ekibi de katıldı. Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, toplantıda yaptığı konuşmada, elde edilen başarının arkasında büyük bir ekibin olduğunu belirterek, "Takım kaptanı, antrenörlerimiz, arkamızda onlarca, binlerce insan, ailemiz, dua edenler... Onların yüzünü biraz güldürebildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Finalde Mehmetçik için savaştığını vurgulayan 21 yaşındaki boksör, "Final maçında antrenörüm 'Mehmetçik için savaş' diye seslendi ve ben tüm gücümle motive olarak maça devam ettim. Elimden geleni yaptım. Ağladım, duygulandım; gülmek kadar ağlamak da güzel" diye konuştu.

Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da madalya kazanmak olduğunu dile getiren Busenaz Sürmeneli, "Takımımla gurur duyuyorum. Dünyanın en iyi takımları bizimle kamp yapmak istiyor. Bundan sonraki süreçte daha iyi çalışmalıyız. Rakiplerimiz bize göre çalışıyor. Öncelikli hedef olimpiyat kotası ama olimpiyat kotası Türk halkını kesmez, madalya lazım. O madalyayı alıp sizin karşınıza çıkmak istiyorum. İnşallah sizleri, cephedeki askerlerimizi gururlandırırım. Olimpiyatlara giden kadın boksörümüz yok. Umarım ilkler bu ekipten çıkacak ve madalyayla dönecek" dedi.

GÖZGEÇ: HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise Dünya Şampiyonası'nda elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Sistemli çalışma azmin eseridir. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yüksek sayıda katılım için Avrupa ve dünya elemelerinde mücadele edeceğiz. Mümkün olduğunca çok kota almak istiyoruz. Avrupa ve dünyadaki başarımızı olimpiyat madalyalarıyla üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ELİF GÜNERİ: KENDİMİZ İÇİN DEĞİL VATANIMIZ İÇİN YAPIYORUZ

Dünya ikincisi Elif Güneri de şampiyonada çok güzel maçlar çıkardıklarını ifade ederek, "Takım arkadaşlarım ellerinden geleni yaptı. Kendimiz için bir şey yapmıyoruz; ülkemiz, vatanımız, bayrağımız için yapıyoruz. Şampiyonada takım olarak eksiklerimizi görme imkanı bulduk. Eksiklerimiz vardı, onları gördük. Biz sadece boks yapmıyoruz; bizim amacımız örnek olmak. Elimizden birileri tuttu, bir yerlere geldik. Örnek olmalıyız, inatçı olmalıyız, çocuklarımız spor yapmalı. Umarım iyi örnek olabiliyorumdur" şeklinde konuştu.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: MEHMETÇİĞİMİZİN ARKASINDAYIZ

Ocak ayından beri kamplarda yoğun çalıştıklarını vurgulayan dünya ikincisi diğer milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ise şunları kaydetti:

"Neler yapabileceğimizi görmek istiyorduk. Olimpiyatta altın almamamız için bir neden olmadığını gördük. Çok inançlı bir kadroyuz, inanmasak başaramayız. Birbirimize çok inanıyoruz. Olimpiyata gideceğimize, madalya alacağımıza inanıyoruz. Çok anlamlı bir devletin sporcularıyız. Bunun kıymetini biliyoruz. Önemli olan elimizden geleni yaptığımıza emin olmak. Barış Pınarı Harekatı'nda bizim için yüreğini ortaya koyan Mehmetçiğimizin, devletimizin arkasındayız."

Konuşmaların ardından katılımcılar hep beraber asker selamı verdi ve fotoğraf çektirdi.