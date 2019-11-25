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Dünya şampiyonu Gözel, sporcularla buluştu

İşitme Engelliler Güreş Dünya Şampiyonu Dursun Gözel, Sivas Demirspor Güreş takımını antrenmanda ziyaret edip geleceğin şampiyonlarına bilgi ve tecrübelerini aktardı.

25.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:56Dünya şampiyonu Gözel, sporcularla buluştu
İşitme Engelliler Güreş Dünya Şampiyonu Dursun Gözel, Demirspor Güreş takımını antrenmanda ziyaret edip geleceğin şampiyonlarına bilgi ve tecrübelerini aktardı.

İşitme Engelliler Güreş Dünya Şampiyonu Dursun Gözel, Sivas Demirspor Güreş takımını antrenmanda ziyaret etti.

Sporcularla bir araya gelen Gözel, güreş hayatındaki bilgi ve tecrübelerini sporcularla paylaştı. Geleceğin pehlivanlarına tatlı ikram eden Gözel; "Sizler gelecekte çok iyi güreşçiler olacaksınız. Hepinizde o ışığı görüyorum. İnşallah gelecekte Türkiye Şampiyonalarında, Dünya Şampiyonalarında hatta olimpiyatlarda ilimizi ve ülkemizi temsil edeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Yapılan ziyaret günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - SİVAS

Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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