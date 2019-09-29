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Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar evlendi

Dünya şampiyonu milli güreşçi Metehan Başar, dünyaevine girdi.

29.09.2019 13:56Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar evlendi
Dünya şampiyonu milli güreşçi Metehan Başar, dünyaevine girdi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Metehan Başar, hayatını Melike Koludra ile birleştirdi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleşen düğünde siyaset ve spor camiası bir araya geldi.
Çiftinin nikahını Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kıydı. Düğüne Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp, milli güreşçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Adapazarı, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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