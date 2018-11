Dünya Şampiyonu Güreşçi, Ödüllerle Ev Kredisini Kapatacak (1) - İstanbul

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:47



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:47

ERCAN ÇAKAR - Romanya 'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Cengiz Arslan , bu başarısından gelecek ödüllerle krediyle aldığı evin borcunu kapatıp, sözlüsüyle evlenmenin planlarını yapıyor. Ağrı 'dan 20 yıl önce Aydın 'a taşınan inşaat işçisi babanın 6 çocuğundan biri olan 22 yaşındaki Cengiz Arslan, amcasının oğluna özenerek başladığı güreşte dünya şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.Milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada güreşten önce farklı sporlarla ilgilendiğini dile getirerek, "Güreşe başlamamdaki en büyük etken amcamın oğluydu. Aydın Güreş Eğitim Merkezi'ni kazanmıştı. Hafta sonunda ailesinin yanına geldiğinde görüyordum. Farklı eşofmanlar ve kıyafetler giyiyordu. Ben de ona özeniyordum. Onun gibi eşofmanlar giymeyi istiyordum. Başlarken güreşi, meslek ya da para kazanılacak bir iş olarak görmedim. Benimki bir hevesti, başladı, büyüdü ve aşka dönüştü. Şimdi güreş yapmadan duramam." diye konuştu.Aydın Güreş Eğitim Merkezi'nde kariyerini başladığını anlatan Cengiz Arslan, şunları kaydetti:"İlkokulu bitirdikten sonra güreşe başladım. Antrenmanlarımız çok ağırdı. Zamanımızın çoğu güreş eğitim merkezinde geçerdi. Çırpma pozisyonunda kaburgalar çok ağrır. Güreşe başlayanların en sevmediği pozisyonlardan biridir. Antrenmanlarda gözümden hiç yaş eksik olmuyordu. Beni her antrenmanda ağlatıyorlardı. Kaç kez güreşi bırakma noktasına geldim. Ailemden beni güreşten almalarını istediğim zamanlar da oldu. Beş senem orada geçti. Dördüncü senemde İstanbul Büyükşehir Belediyespor beni istemişti ama yabancılık çekerim diye Aydın'dan ayrılmak istemedim. Daha sonra katıldığım turnuvaları iyi geçirerek milli takıma katılmaya hak kazandım."Milli güreşçi, daha sonra bünyesine dahil olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünün çok iyi olanaklar sunduğunu aktararak, "İstanbul'a gelip tesislerin şartlarını gördüğümde, kendime 'Burada şampiyon olamıyorsan hiçbir yerde olamazsın.' dedim. 7 yıldır buradayım. Bu sürede Türkiye şampiyonlukları, Avrupa 'da gençler şampiyonluğu yaşadım. Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bu sene gençlerde Avrupa ikincisi ve dünya şampiyonu oldum. Aynı zamanda eğitimim devam ediyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 'nde beden eğitimi öğretmenliği okuyorum." ifadelerini kullandı."Evimin borcunu bitireceğim"Cengiz Arslan, dünya şampiyonu olmasından dolayı verilecek ödüllerle kredi çekerek aldığı evin borcunu kapatacağını söyledi.Beden eğitimi öğretmeni olan sözlüsüyle evlilik planları yaptıklarını dile getiren milli sporcu, "Sözlümle evlilik hazırlıkları yapıyoruz. Bunun yanında hayatı da rayında götürmek gerekiyor. Evlenmek için bir yuva lazım. Şu an Türkiye'de gidip kimden kızını istesen 'Ev var mı?' diye sorar. 2015 yılında Avrupa şampiyonu olmuştum. Sağ olsun kulübümden ödül çıkmıştı. Maaşımın yarısını aileme gönderiyordum. Annem de ihtiyaç olanı kullanıp, gerisini topluyormuş. İstanbul'da ev arıyorduk. Çok şükür evimizi bulduk ama krediyle aldık. Biz 100 bin liraya yakın bir miktar çıkartabildik, 150 bin lira da kredi çekmek zorunda kaldık." şeklinde görüş belirtti.Krediyle ev almasından dolayı ailesinin tedirginlik yaşadığını aktaran milli güreşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben korkmuyorum. Aşkıma, sevgime ve yaptığım işe inanıyorum. Aileme 'Bu yükün altına girdik ama korkmayın.' diyordum. Güreş olmasa da sözlüm üniversite mezunu, beden eğitimi öğretmenliği bitirmiş bir insan. El ele verip evimizin kredisini öderdik. Çünkü hayatta her şey olabiliyor... Dünya Şampiyonası benim için kaçırılmaz bir fırsattı. Sözlümle konuşmalarımızda bu bizim en büyük heyecanımızdı. Kavuşmak için bazı şeyleri başarmak gerekiyordu. Dinlenmem, beslenmem, dışarı çıkmam, her şeyimle ilgili bir çizgi koyduk. Sporda en önemli şey düzen. Beklediğim paralar gelirse, evimin borcunu bitireceğim inşallah. Kalanı da düğünüm için ayıracağım. Allah'ın izniyle halledeceğim. Önümüzdeki yaz uygun bir zamanda hocalarımdan izin alır, düğünümüzü yaparız."Başarısında sözlüsünün desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Cengiz Arslan, "Yuvayı kuran kadındır. Kadın eli farklıdır, anne, eş, arkadaş, dost elidir. Ben ondan çok razıyım. Her konuda bana destek veriyor. Beraber bu yola baş koyduk." değerlendirmesinde bulundu."Bayrağı orada taşımak çok gurur verici"Cengiz Arslan, altın madalya kazandığı 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda önemli tecrübeler edindiğini vurgulayarak, "Şunu anladım, insanı geriye düşüren sadece kendisidir. Stres ile baş etmek gerçekten çok önemli. Olaya her taraftan bakmaya çalıştım. Maçlara çıktığında yabancı antrenörler sürekli seni gözetliyor. Hareketlerini, tekniğini takip ediyorlar. Bunu kendi oyuncularına anlatıyorlar. Ben antrenmanlarımı bu nedenle farklı yerde yapıyordum. Duamızı ettik, 'Allah'ım utandırma.' dedik. İlk kez dünya şampiyonu oldum. Bayrağı orada taşımak çok gurur verici. Çok farklı bir duygu. Rabbim emek harcayan herkese bu duyguyu nasip etsin." ifadelerini kullandı.Şampiyon güreşçi, önümüzdeki dönemde 23 yaş altı ve büyüklerde mücadele edeceğini belirterek, "Sadece eksikliklerimi kapatmaya çalışıyorum. Bu şekilde olimpiyatlara kadar gitmek istiyorum. Her sporcu gibi benim de hedefim olimpiyat. Çok şükür yaşıma göre iyi olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.Cengiz Arslan, ailesinin her konuda kendisine güvendiğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:"Biz 6 kardeşiz. Beş kız bir erkek. Ailem hiçbir şeyimi eksik etmedi. Her zaman yanımdalar. İnşallah çok güzel günlerimiz olur. Bir turnuvada yarı finalde yenilmiştim ve çok ağlamıştım. Annem de o maça gelmişti. Salondan ağlayarak ayrılmıştı. Benim etkileneceğimi düşündüğü için ondan sonra maçlarıma gelmedi. Babam inşaat işi yapıyor. Mutlu bir ailem var. Şampiyon oldum, ailemi, sevdiğimi, hocalarımı, ülkemi gururlandırdım."