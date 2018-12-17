Dünya Şampiyonu İkiz Kardeşlerden Başkan Ergün'e Ziyaret

Genç sporcuları elde ettikleri şampiyonluk dolayısıyla tebrik eden Başkan Ergün, kazanılan başarıların Manisa için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen ve 24 ülkeden çeşitli üniversitelerin takım halinde katıldıkları Estetik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesiyle takım halinde dünya şampiyonu olma başarısı gösteren Manisalı ikiz kardeşler Melisa ve Dilay Morsünbül ve babaları İbrahim Morsünbül Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. MHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu'nun da yer aldığı ziyarette konuşan genç sporcular elde ettikleri başarıyı Başkan Ergün'e anlattılar. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Manisalı ikiz kardeşleri tebrik ederek, "Genç sporcularımız Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen ve 24 ülkeden çeşitli üniversitelerin takım halinde katıldıkları Estetik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi takım halinde dünya şampiyonu oldu. Bu takımda Manisalı ikiz kardeşler Melisa ve Dilay Morsünbül de yer alıyor" diye konuştu.

"Bizler İçin Gurur Kaynağı"

Melisa ve Dilay kardeşlerin Manisa Büyükşehir Belediyespor'un alt yapısında 4 yıl sporcu olarak yer aldığını belirten Başkan Ergün, "Temel eğitimlerini burada aldılar. Bu bizim için de bu bir gurur kaynağı. Her ne kadar bizi sadece futbolla sınıflandırsalar da bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 13 tane branşta 4 bin 500'e ulaşan sporcu sayımız var. Bunlar bizim için gurur verici. Her ikisine de teşekkür ediyor, ikisini de tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum kendilerine. İnşallah bu örnekleri hep çoğaltırız" dedi.

Kaynak: Bültenler