Dünya şampiyonu Konya'dan çıkamadı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye
, konuk ettiği Fransa
'yı 2-0 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde etti.
Geçtiğimiz yıl Rusya
'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa'yı Konya
'da ağırlayan Türkiye, ilk yarıdaki etkili oyununun karşılığını 30. dakikada Kaan Ayhan
ve 40. dakikada Cengiz Ünder
'in kaydettiği gollerle aldı.
İkinci yarıda topun kontrolü Fransa'da olmasına karşın rakibine gol şansı tanımayan Türkiye, böylece maçtan 2-0 galip ayrıldı ve beşinci kez karşılaştığı rakibini tarihinde ilk kez mağlup etmeyi başardı.
Üçte üç yaptığı H Grubu'nda liderliği Fransa'dan devralan Türkiye, ayrıca Şenol Güneş
yönetiminde çıktığı beşinci maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.
Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'ndeki dördüncü maçında 11 Haziran Salı günü deplasmanda İzlanda
ile karşılaşacak.
Kaynak: EuroSport.com
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