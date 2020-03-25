Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, eski performansını aşmayı hedefliyor - Spor

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, eski performansını aşmayı hedefliyor

Üç hafta önce omuz ameliyatı geçiren milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesine ilişkin, "Benim için iyi oldu, şimdi acele etmem gereken bir durum yok." dedi.

25.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:11
Üç hafta önce omuz ameliyatı geçiren milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesine ilişkin, "Benim için iyi oldu, şimdi acele etmem gereken bir durum yok." dedi.
Artistik cimnastikte halka aletinde 2019'da dünya şampiyonu olan İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi kararını değerlendirdi.
Milli sporcu, Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin kota hakkı elde etmiş birçok sporcunun motivasyonununu düşürdüğünü ancak kendisi için bu durumun iyi olduğunu söyledi.
Antrenman esnasında yaşadığı sakatlık sonrası omzundan operasyon geçiren milli cimnastikçi, şunları kaydetti:
"Yaklaşık üç hafta önce omzumdan bir ameliyat oldum ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Olimpiyatlar ertelenmeseydi bile ben normal süresine kadar iyi olacağıma inanıyordum ve buna göre plan yapmıştık ama olimpiyatların ertelenmesi benim için aslında iyi oldu, şimdi acele etmem gereken bir durumum yok. Daha sağlam bir şekilde geri dönebilirim bu erteleme sürecinden dolayı. Eski performansımdan daha iyi olacağıma inanıyorum."
"Evde kal Türkiye"
Koronavirüs salgınına ilişkin uyarıları dikkate almanın önemli olduğunu vurgulayan İbrahim Çolak, "Bu süreçte Türkiye ve dünyada virüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Sizden ricam evlerinizde kalın ve mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayın eğer bu şekilde yapar, yetkililerin söylediği tedbirleri alırsak en kısa zamanda bu virüsten kurtulabiliriz. Buna inanıyorum. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, eski performansını aşmayı hedefliyor

Kaynak: AA

Etiketler : İbrahim Çolak, Spor

Haberin Videosu :

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, eski performansını aşmayı hedefliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Terim’in koronaya yakalanması sonrası, Ece Üner TFF’yi topa tuttu Spor
Terim'in koronaya yakalanması sonrası, Ece Üner TFF'yi topa tuttu
Messi ve Guardiola gönülleri fethetti! Bağışladıkları rakam alkış aldı Spor
Messi ve Guardiola gönülleri fethetti! Bağışladıkları rakam alkış aldı
Taraftarlardan Terim’e, sosyal medyayı sallayan destek videosu Spor
Taraftarlardan Terim'e, sosyal medyayı sallayan destek videosu
Fatih Terim’in son durumu hakkında, kızı Buse’den yeni açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi
Fatih Terim’in koronavirüs tweeti tarihe geçti Spor
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi Spor
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi
Beşiktaş taraftarına Talisca’dan kötü haber Spor
Beşiktaş taraftarına Talisca'dan kötü haber
Avrupa’da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı Spor
Avrupa'da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı

Son Dakika Spor Haberleri

15:00: Milli yelkenci Alican Kaynar'dan Olimpiyat yorumu - Spor 14:56: Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde e-antrenman uygulaması - Spor 14:48: Semt77 Yalovaspor'un yabancıları ülkelerine gitmedi - Spor 14:35: Uzaktan spor çağrısına Alaşehir'den cevap gecikmedi - Spor 14:33: Ergin Ataman: 'Lig gerekirse yazın devam ettirilip tescil edilmeli' - Spor 14:09: Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter - Spor 13:53: Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu - Spor 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:21: Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e videolu mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle - Spor 11:48: Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı - Spor 11:24: Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor - Spor 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler