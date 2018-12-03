Dünya Şampiyonu Paralimpik Milli Okçu Yiğit Caner Aydın'dan Mesaj

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:57



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:57

Paralimpik Milli Okçu Yiğit Caner Aydın, engelli vatandaşların günlük hayatlarında yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla video serisi çekti. 5 yıl önce geçirdiği kaza sonrası engelli bir birey olan Yiğit Caner Aydın, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında engelli vatandaşların yaşadığı zorluklar karşısında #İlhamol hastagiyle videolarını yayınlamaya başladı. Engelli olduğu günden itibaren mücadelesine devam ettiğini söyleyen Yiğit Caner Aydın, bu konuda engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklara dikkat çekilmesini istiyor.Yiğit Caner Aydın, 2017 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda W1(Ağır engelliler) sınıfında takım olarak şampiyon olmuş ve 2 dünya rekoru kırmıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYiğit Caner Aydın'ın hazırladığı video - İstanbul