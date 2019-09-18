Haberler » Spor » Haber

Dünya şampiyonu rıza kayaalp yurda döndü

sorularını yanıtlayan Kayaalp, böyle bir şampiyonluğu kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

18.09.2019 10:09Dünya şampiyonu rıza kayaalp yurda döndü
sorularını yanıtlayan Kayaalp, böyle bir şampiyonluğu kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. 4. kez Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Maçtan saatler sonra da olsa hala bunun sevincini yaşıyorum. Çünkü zor hazırlandık çok çalıştık. Yorucu günler geçirdik. Rakiplerim de olimpiyat vizesi almak için bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı. O yüzden maçlar 6 dakika boyunca çok yorucu geçti ama benim lehime maçlar sonuçlandı. Rakiplerime üstünlük kurmam onlara pres uygulamam bu şampiyonluğu getirdi. Sırayla Şili, Çin, Gürcü, Alman ve Kübalı rakiplerimi yenerek ülkeme bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANIMIZIN İLGİSİ BENİ MUTLU ETTİ
Maçın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız maçımı canlı izlemiş, ben de bunu haberlerde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi bizi sevindiriyor. O kadar işi gücü arasında tabii ki milli mesele de olunca kendisi de takip etmeyi ihmal etmiyor. Maç biter bitmez, minderden inmeden önce beni aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"GÜZEL BİR ŞEKİLDE NOKTALAYACAĞIM"
Dünya şampiyonluğunun ardından tek hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen milli güreşçi, konuşmasına şöyle devam etti:
"Hedefim Dünya Şampiyonu olarak, rakiplere gözdağı vererek olimpiyatlara vize almaktı. Onu başardık, sıra inşallah olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah onu da kazanır ve bu işi güzel bir şekilde noktalarız. Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca onunla yatıp onunla kalkacağım. Sonrası ondan sonra şekillenecek. Ama şampiyon olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek."


- İstanbul

Rıza Kayaalp, Spor

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Haberleri
12:27 Rıza kayaalp: 2020 olimpiyatları belki de son şansım
12:22 Dünya Güreş Şampiyonası
12:21 Karşıyaka'da bakan kasapoğlu'yla stat zirvesi
12:21 Yeni Malatyaspor yönetimi 'Futbol Köyü' için toplandı
12:21 ASÜ'lü Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyon oldu
12:20 Avrupa şampiyonunun şimdiki hedefi dünya şampiyonu olmak
12:20 Konyasporlu faruku miya: göztepe maçını kazanmak istiyoruz