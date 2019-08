Dünya şampiyonu Sofuoğlu Türkiye turu için gaza bastı

Motosikletiyle çıktığı Türkiye turunda bir haftada yaklaşık 4 bin kilometre yol katederek birçok şehri ve ilçeyi gezme fırsatı bulan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gittiği yerlerden yaptığı paylaşımlarla ülkenin güzelliklerini farklı kitlelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.Bir haftalık turun sonunda yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Sofuoğlu, uzun zamandır motosikletle Türkiye turu yapmak istediğini, ikna ettiği iki arkadaşıyla yola çıktığını söyledi.Daha önce Karadeniz sahil yolunda motosikletle tura çıktığını, bu gezide ise amacının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gitmek olduğunu belirten Sofuoğlu, "Oralarda görmek istediğim bazı şeyler vardı. Onların hepsini gezmek istedim. Bu geziyi yapacağımı sosyal medyadan paylaştım. Bir yol haritası çizdim ve yol güzergahında o kadar çok kişi bekliyordu ki. 'Saatlerdir bekliyordum' diyen birçok insanla karşılaştım." şeklinde konuştu.Tur sırasında küçükten büyüğe herkesin ilgisiyle karşılaştığını aktaran Sofuoğlu, birçok il, ilçe ve köyde insanlarla buluşmanın çok verimli olduğunu kaydetti."Önümüzdeki yıllarda yine böyle turlar yapmak istiyorum"Sofuoğlu, turun beklediğinden güzel geçtiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da bizi takip eden, seven ya da Türkiye'yi merak eden birçok insan var. Onların da görmeleri için esasında daha çok paylaşım yaptım. Düşündüğümden daha verimli geçti.Rahmetli ağabeylerim ve babamın Türkiye Drag Şampiyonası için gittiği yerler vardı, babamın askerlik yaptığı yere varıncaya kadar o bölgede nerede bir anısı varsa hepsini ziyaret etmeye çalıştım. Ahlat'taki tarihi Selçuklu Mezarlığı'ndan Malazgirt'e kadar birçok yeri gezdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda yine böyle turlar yapmak istiyorum. Ufacık bir köyde bile mola verdiğimde yüzlerce insanın oraya gelip toplanması, 'Köyümüze, ilçemize hoşgeldin' demesi, beni gerçekten gururlandırdı. Marmara Bölgesi'nde bunlarla karşılaşıyorduk ama Türkiye'nin diğer ucunda da insanların sevgi seliyle bizi karşılaması, gerçekten beni mutlu etti."Bir hafta süren yolculuğunda yaklaşık 4 bin kilometre yol yaptığını, onlarca şehir, 100'e yakın da ilçe gezdiğini aktaran Sofuoğlu, konaklama ve uyumadan ziyade gezmeyi tercih ettiklerini anlattı.Ordu'da uzun yıllardır ATV olarak bilinen arazi motoru kullanan 95 yaşındaki Mehmet Yılmaz ile buluştuğunu belirten Sofuoğlu, onunla yaptığı yarışı kaybettiğini dile getirdi.Ona karşı yarış kazanma şansı olmadığını anlatan Sofuoğlu, "Çünkü onun yaşına gelip onun kadar sağlıklı olup motosiklet kullanabileceğimi zannetmiyorum. Onu ziyaret etmek istememdeki amaç, onun motosiklete olan çok büyük sevgisiydi. Kendisi benden bir söz istedi. İnşallah o sözü yerine getirmek için Cumhurbaşkanımızdan müsaade isteyeceğim ve onları buluşturacağız inşallah." ifadelerini kullandı.Sofuoğlu, farklı yörelerden insanlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Merak ettiğim şuydu; insanların ilgisini çeken şu anki siyasi kimlik mi yoksa sporcu kimliği mi? Yüzde 99 sporculukla alakalı ilgi duyuyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Siyasi kimliğimi sevdiğimi hiçbir yerde söyleyemem, söyleyemiyorum da. 'Milletvekiliyim' diye de hiçbir zaman söylemiyorum. Mesela bazen insanlarla tanışıyoruz. Kendimi 'motorcu' diye lanse ediyorum çünkü beni insanlar motosikletle tanıdı." şeklinde konuştu.Turdaki bazı anılarını da paylaşan Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gece yarısı giderken bizi iki polis durdurdu. 'Bir sorun mu var?' dedim. 'Bir sorunumuz yok ama siz yine de sağa çekin motosikletlerinizi' dediler. Şaşırdım. Yanlış bir hareketimiz de yok, hız falan. Polis memuru 'İlçe Emniyet Müdürümüz sizi çok seviyor. Bu yolda olduğunuzu duymuş, sizinle görüşmek istiyor' dedi. 5 dakika sonra Emniyet Müdürümüz geldi ve uzun uzun muhabbet ettik. Bunun gibi birçok hikaye yaşadım bu yolculukta.Muş civarında yol kenarlarında insanların el ettiğini gördüm. 'Nereden biliyorsunuz bu saatte geçeceğimi?' dediğimde, 'Abi burada saatlerdir senin geçmeni bekliyoruz' demeleri, gerçekten çok verimli bir gezi yaptığımızı bana hissettirdi. Birçok tecrübe kazandım, oraları unutmamak ve daha sık gitmek gerektiğini anladım.""İnşallah güzel mesajlar vermişizdir"Sofuoğlu, Avrupa'da Türkiye'nin güzelliklerinin çok fazla gösterilmediğini vurgulayarak, sosyal medyada manzarası güzel ve ilgi çekici olan yerleri paylaşmaya çalıştığını anlattı.Amacının yabancıların Türkiye'ye bakışını değiştirmek olduğunu aktaran Sofuoğlu, şöyle konuştu:"Avrupa'daki insanlar bunu gördüğü zaman, 'Türkiye çok güzel bir yermiş, orada bunlar da var mı?' dedirttirme niyetim her zaman vardır. Bazen insanlar paylaşımlarımızı yanlış tarafa çekiyor. Türkiye'ye orada nasıl bakıldığını, ülkenin nasıl gösterilmeye çalışıldığını çok iyi biliyorum. Amacım, Türkiye'de her şeyin olduğunu, dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu göstermeye çalışmak. O yüzden yaptığım paylaşımlarda en güzel yerleri, aynı zamanda ülkemizin ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu göstermeye çalıştım. Çok olumlu tepkiler aldım. Birçok yabancı sporcu da bana yazdı. Akıllarında farklı bir Türkiye vardı. Ülkemizde güvenlikle alakalı bir sorun yok. Paylaşımlarda da bunu göstermeye çalıştım. İnşallah güzel mesajlar vermişizdir."