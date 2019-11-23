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Dünya şampiyonu Ünal Alkayış, unvan maçına Thailand'da hazırlanıyor

Dünya şampiyonu Kick Boks sporcusu Ünal Alkayış, İspanyol rakibi Jose Ricardo ile Muay Thai şampiyonluk unvan maçı hazırlıklarını Muay Thai'nin ana vatanı olan Thailand'ın Bangkok şehrinde sürdürüyor.

23.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:50Dünya şampiyonu Ünal Alkayış, unvan maçına Thailand'da hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Kick Boks sporcusu Ünal Alkayış, İspanyol rakibi Jose Ricardo ile Muay Thai şampiyonluk unvan maçı hazırlıklarını Muay Thai'nin ana vatanı olan Thailand'ın şehrinde sürdürüyor.

Milli sporcu dünya şampiyonu Ünal Alkayış, unvanını korumak için İspanyol Jose Ricardo ile ringe çıkacak. Hazırlıklarını Muay Thai'nin ana vatanı olarak bilinen Thailand'da sürdüren Alkayış, İspanyol rakibini yenerek unvanını devam ettirmek istiyor.

Başarıya odaklandığını ve hazırlıklarını bunun üzerine yaptığını belirten şampiyon sporcu, "Dünya şampiyonluk unvanımı koruyacağım ve İstiklal Marşımızı tekrardan okutacağım, kemeri kaptırmaya niyetim yok" dedi.

Son çıktığı maçtan galip ayrılan Ünal Alkayış, sakatlıklarının ardından Thailand'ın Bangkok kentinde Lumpinee şampiyonu ünlü antrenör GAE ile hazırlıklarını sürdürüyor. - OSMANİYE

Bangkok, Spor

Kaynak: İHA

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