Dünya Şampiyonu ve Üçüncüsü Sualtı Ragbi Milli Takımları Türkiye'ye Döndü

Almanya
'da yapılan 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan Türk Kadın Milli Takımı ile üçüncülüğü elde eden Erkek Milli Takımı, İzmir
'de coşkuyla karşılandı. İstanbul
aktarmalı olarak Adnan Menderes Havalimanı
'na gelen milli takım kafilelerini karşılayanlar arasında sporcuların aileleri, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu yer aldı.
Uslu, bando takımının da eşlik ettiği sporculara çiçek vererek başarılarından dolayı kutladı. Milli sualtı ragbi sporcuları ise kendilerini karşılayanlara marşlar söyleyerek teşekkür etti.
Kadın milli takımı final maçında Kolombiya
'yı 1-0 yenerek dünya şampiyonu olmuştu. Erkek milli takımı ise üçüncülük maçında Norveç
'e 4-1 üstünlük sağlamıştı.
Almanya