Dünya Satranç Olimpiyatı Konya'da Başladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:25



Konya'da 39 ülkeden 222 genç sporcunun katıldığı Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı başladı.Selçuklu Belediyesinin destekleriyle 39 ülkeden 16 yaş altı 222 genç sporcunun katıldığı Dünya Satranç Olimpiyatı Selçuklu Kongre Merkezinde başladı. 2 Aralık tarihine kadar sürecek olan 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı açılış programı geniş bir katılımla gerçekleşti."Spor, dostluğu ve kardeşliği pekiştiren farklı renkleri bir araya getiren önemli bir unsurdur"Selçuklu Belediyesi olarak uluslararası alanda düzenlenen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sporun dostluğu ve kardeşliği pekiştiren özelliği ile önemli bir aktivitenin merkezi olduğuna dikkat çekti. Başkan Pekyatırmacı, "Spor insanları birleştiren, dostluğu kardeşliği pekiştiren ve farklı coğrafyalardan farklı renkleri, farklı toplumları bir araya getiren çok önemli bir unsurdur. Bu konuda bizler ülkemizde kendi şehrimizde Selçuklu Belediyesi olarak farklı branşlarda 26 bin sporcuyu bünyemizde barındırıyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın hem yaz döneminde hem de kış döneminde spor yapabilmeleri için 16 branşta, 35 tesisimizde ve 56 salonumuzda gelecek kuşaklarımıza en güzel imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bireysel sporlarda ve takım sporlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası başarılara da imza atmış durumdayız. Dünya 16 yaş altı Satranç Olimpiyatlarına, Hazreti Mevlana şehri olan ve sevginin, barışın, dostluğun dünya çapında temsil edildiği Konya'mızda ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Selçuklu Kongre Merkezimizde açılışından bu yana henüz bir yıl geçmiş olmasına rağmen ulusal ve uluslararası anlamda 150 civarında organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Açılışını yaptığımız Dünya 16 yaş altı Satranç Olimpiyatları da, kongre merkezimizde düzenlediğimiz 8. Uluslararası programdır. Bu programları düzenlememize imkan sağlayan ve Selçuklu Kongre Merkezinin yapımında büyük katkıları bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a takdirlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu olimpiyatları kısa bir sürede Konyamız'da organize edebilmek için Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tülay hanımefendi çok büyük uğraşlar verdi ve büyük emekler neticesinde bu gün burada 39 ülkenin satranca gönül vermiş sporcularını bu güzel ortamda buluşturdu. Katkılarından dolayı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi."Konya sporun merkezi olarak ayrı bir öneme sahip"Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, organizasyona ev sahipliği yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ederek, "Selçuklu Kongre Merkezinde farklı bir atmosferde bu organizasyonu gerçekleştirmenin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Türkiye'nin her ili elbette bizim için kıymetlidir. Fakat yer seçiminde diğer illeri eleyerek özellikle Konya'da böyle şahane bir mekanda gerçekleştirmek üzere Selçuklu Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde bizlere çok yardımcı oldu. Bu illerimizin içinde Konya hem lokasyon hem de ulaşım anlamında özel bir ayrıcalığı bulunmaktadır. Bu organizasyon çok önemlidir. Bizlerde gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Filipinli sporcularımız gelemedikleri için 39 ülkeden katılım sağlandı. 46 takım 222 genç sporcumuz 2 Aralık 2018 tarihine kadar yarışacaklar. Sıralamaya göre dereceler belli olacak. Biz de Türkiye Satranç Federasyonu olarak bu organizasyona 5 takımla iştirak ediyoruz. 3 takımımız altyapıdan gelen milli sporcularımız, 1 takımımız kızlardan oluşmakta, diğeri de Selçuklu Belediyespor Kulübünden oluşmaktadır. Organizasyon boyunca her masadan dünyanın her tarafında canlı yayın bağlantısı yapılmaktadır. Burada sporcularımızın bu vesile ile Konya'yı tanımalarını da sağlıyoruz. Büyük bir medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi mekanların gezilmesi için programlar yaptık. Sporcularımızın müsait zamanlarda özellikle Mevlana Müzesi başta olmak üzere Konya Tropikal Kelebekler Bahçesi ve diğer tarihi eserleri görme fırsatları olacak. Dünya 16 yaş altı satranç olimpiyatının ülkemize ve Konyamıza güzel anılar bırakmasını diliyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu."Konya 200 yıl boyunca Anadolu Selçuklulara başkentlik yapmış kadim bir şehirdir"Konuşmasına Konya'nın 200 yıl boyunca Anadolu Selçuklulara başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğuna dikkat çekerek başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aynı hoşgörü ve sevgi ile Konya'nın tarihi geçmişinden bugüne kadar Türkiye'nin önemli bir şehri olmaya devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, "Şöyle etrafınıza baktığınızda o geçmişteki görkemi ve bugünü bir arada görebilirsiniz. Günümüzde de Selçuklu Kongre Merkezinde olduğu gibi uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bugün sizlerle bir arada olmaktan dolayı da çok mutluluk duyuyorum. Emeklerinden dolayı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımıza ve Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda Milli takımımıza ve tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Gelen tüm misafirlerimizin Konyamızı ve bizleri tanımak için de biraz vakit ayırmalarını tavsiye ediyorum. Başarılı bir organizasyonun gerçekleşmesini diliyorum" ifadelerini kullandı."Ünlü düşünür ve bilim adamı Mevlana'nın kentinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"Dünya 16 yaş altı satranç olimpiyatı vesilesi ile Konya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili de, Mevlana'nın sevgisi ve hoşgörüsü ile dünyanın her tarafından bilinen ve anılan bir bilim adamı olduğuna dikkat çekerek, "Mevlana'nın kentinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Selçuklu Belediye Başkanına ve desteklerinden dolayı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanına teşekkür eden Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili, tüm sporculara başarılar diledi."Organizasyonun Konyamız'da gerçekleşmesi bize ayrı bir heyecan veriyor""Büyük bir organizasyonda farklı kültürlerden farklı renklerden genç sporcularla beraber olmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor" diyen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, sporun insanları bir araya getirmesindeki önemine değinerek, "Burada 39 ülkeden farklı ırklardan ve renklerden 222 sporcuyu görmek büyük mutluluk ve heyecan veriyor. Bize Hazreti Mevlana'nın 'Ne olursan ol. Yine Gel' sözünü hatırlatarak, bu sözün muhatabı olarak dünyanın her bölgesinden gelen genç misafirlerimizi görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük organizasyonun Konyamız'da gerçekleşmesi bize ayrı bir gurur veriyor. Onun için bu organizasyonda payı olan Selçuklu Belediye Başkanımıza ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın centilmenlik içinde, karşılıklı kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği bir atmosferde yarışmalarını arzu ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.Konuşmaların ardından temsili olarak ilk hamle ile olimpiyatları başlatan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 222 genç sporcunun yer aldığı tüm masaları gezerek sporculara başarılar diledi.Dünya 16 yaş altı satranç olimpiyatlarının 2 Aralık 2018 tarihine kadar Selçuklu Kongre Merkezinde devam edeceği belirtildi. Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları ve olimpiyatlarda yarışacak genç sporcular katıldı. - KONYA