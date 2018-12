07 Aralık 2018 Cuma 13:27



ENGİN ÖZEKİNCİ - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Dünya satrancında marka haline geldik." dedi.Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de satranca ilginin hızla arttığını söyledi.Son yıllarda yerel yönetimlerin federasyona ciddi anlamda destek verdiğini dile getiren Tulay, şöyle konuştu:"Bu yıl gerçekten çok yoğun geçti. Her anlamda 2018 yılının başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Bu yıl birçok organizasyon gerçekleştirdik. Yine yaptığımız en güzel etkinlikler de elbette ülke tanıtımı açısından önemli olan uluslararası organizasyonlardır. 2019 ve 2020 yılında da çok önemli üç organizasyon Türkiye'de düzenlenecek. 2019 yılında Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı, yine 16 Yaş Satranç Olimpiyatı'nı ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nı yapacağız."Satranca gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını anlatan Tulay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünya satrancında marka haline geldik. Türk satrancı artık uluslararası arenada her anlamda kendinden söz ettiriyor. Özellikle 18 yaş altı sporcularımız, katıldığı Avrupa ve dünya yaş grupları şampiyonası gibi birçok organizasyonda güzel mücadele ediyor ve çoğunlukla da kupalarla dönüyor. Uluslararası anlamda da sporcularımız çok başarılı. İnşallah ilerleyen yıllarda bu başarıyı daha yukarıya taşıyacağız. Bunun için de çalışıyoruz.""Her yıl yüzlerce, hatta binlerce sporcu yetiştiriyoruz"Her yıl çeşitli organizasyonlara imza attıklarını ifade eden Tulay, şunları kaydetti:"Özellikle her yıl ara tatilde 7-18 yaş sporcularımızın yarıştığı turnuva belki en önemli teşviklerden biri. Bunu 3 yıldır bir Türkiye buluşması haline getirdik. 81 ilden, ilçelerden ve köylerden katılımlar oluyor. Buraya katıldıklarında çok büyük heyecan duyuyorlar. Burada 200'ün üzerinde sporcumuz milli takım havuzuna seçiliyor. Yıl içerisinde değişik tarihlerde yaptığımız kamplarla da bu sporcularımızı motive etmeye ve heyecanlarını sıcak tutmaya çalışıyoruz. Yaptığımız en büyük teşviklerden biri de her yaş grubunda ilk 3 dereceyi paylaşan çocuklarımızı uluslararası turnuvalara göndermek. Her yıl yüzlerce, hatta binlerce sporcu yetiştiriyoruz. Dünyada ilk sırada yer almak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah üst sıralarda da yer alacağız. Çünkü ciddi anlamda bir satranç altyapısı oluşturduk."Tulay, satrançta geldikleri noktadan son derece memnun olduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Tabii ki hedeflerimiz çok daha yukarıda yer alacak bir Türk satrancıdır. Özellikle son yıllarda aldığımız en büyük destek belediyelerden. Çok değişik projeler yaptık belediyelerle ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 900 bin civarında lisanslı sporcumuz var. Bütün il ve ilçelerde örgütlü bir federasyon yapımız var. Diğer federasyonlarla karşılaştırdığımızda lisanslı sporcu sayımızı söylediğimizde bize hayranlık duyuyorlar."