Haberler » Dünya » Dünya savunma harcamaları son 10 yılda en büyük artışı yaşadı - Haberler

Dünya savunma harcamaları son 10 yılda en büyük artışı yaşadı

Son yayınlanan bir çalışmaya göre küresel savunma harcamaları son 10 yılın en fazla yükselişini kaydetti. 2019 yılında yüzde 4 artış kaydettiği belirlenen savunma harcamalarındaki aslan payı ise ABD ve Çin'e ait.

14.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:32Dünya savunma harcamaları son 10 yılda en büyük artışı yaşadı
Son yayınlanan bir çalışmaya göre küresel savunma harcamaları son 10 yılın en fazla yükselişini kaydetti. 2019 yılında yüzde 4 arttığı belirlenen savunma harcamalarındaki aslan payı ise ABD ve Çin'e ait.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün (IISS) raporu Çin'in savunmada modernleşme programlarının bu alanda milyarlarca dolarlık yatırıma neden olduğunu belirtiyor. Özellikle Çin'in geliştirdiği ve radarların tespit etmesi zor olan hipersonik füzeleri Washington'ın silahlanma yarışında elini zorluyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 20:10:03