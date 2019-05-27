Dünya Sesli Asistanların Kuşatmasında

2021 yılında 1,8 milyar kişi sesli asistan kullanacak

1-2 yıl öncesine kadar bir lüks olan sanal asistanlar günümüzde çok fazla kullanılıyor ve araştırmalara bakıldığında kullanım alanlarının/oranlarının artacağı görülüyor. Tractica'nın raporuna göre sanal dijital asistanları kullanan tekil kullanıcı sayısının 2021 yılında 1,8 milyar kullanıcıya çıkması bekleniyor. Yine Juniper Research araştırma şirketinin açıkladığı raporda; 2023'te yaklaşık 8 milyar ses asistanının kullanılacağı tahmin ediliyor.

Türkiye ve dünyada önemli markalara diyalog bazlı yapay zeka teknolojileriyle destek veren Cbot'un Kurucu ve CEO'su Mete Aktaş farklı formlarda ve çeşitli platformlarda karşımıza çıkan sesli asistanların tüketicilerin hem kişisel hem de iş dünyalarındaki en büyük yardımcısı olacağını aktarıyor. "OK Google, HeySiri, Hey Alexa gibi uyandırma komutlarıyla harekete geçen sanal asistanlar günümüzde kullanıcılar için aramalarını yapan, ödeme talimatlarını yerine getiren, televizyonlarını açan veya müzik listesinden sevdiği şarkıları çalan bir yardımcıya dönüşüyor." diyen Aktaş sesli asistanların daha iyi bir kullanıcı deneyimi için tüketiciyi tıklamalardan ve kaydırmalardan uzaklaştırmaya başladığını vurguluyor. Çözümlerini global ihtiyaçlara uyarlama ve yurtdışı açılımı yapma stratejileri çerçevesinde; İngiltere'de RBS, Barclays, HSBC, BBVA de dahil olmak üzere 60 banka ile bir araya gelerek görüş alışverişi yaptıklarını aktaran Aktaş bankacılık sektöründe de yatırım tasarruflarının hızla sesli asistanlara yöneldiğini sözlerine ekliyor.

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler gibi birçok teknolojik aletle etkileşime geçmek için sesli asistanların çok fazla tercih edilir hale geldiğini söyleyen Aktaş yakın gelecekte bu asistanların çok daha farklı işleri yapabileceğine dikkat çekiyor.

İnsan kabiliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak

Yoğun veri akışına maruz kaldığımız bu çağda insanlar her gün yüzlerce mesaj, e-posta, alarm gibi pek çok bildirim alıyorlar. Bu noktada insanların en büyük yardımcısı ise sanal asistanlar oluyor. Sanal asistanlar artık mesajlarımızı cevaplıyor, takvimlerimizi oluşturuyor, günümüzü planlıyor ya da sorularımıza cevaplar veriyor. Mete Aktaş'a göre yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Aktaş: "Bugün verilen komutları yerine getiren bu asistanlar yakın gelecekte bize tavsiye ve yönlendirmelerde bulunacak, sağlığımızla ilgili endişelerini dile getirecek ya da harcamalarımıza dikkat etmemiz gerektiğini söyleyecek." diyor. Bu asistanların öğrenme süreçlerimize dahil olarak ve bize bilgiler vererek bireysel ve ortak iş yapma yeteneklerimizi geliştireceğinin de altını çizen Aktaş'a göre daha kişiselleştirilmiş hizmet sunan asistanlar vazgeçilmezimiz olacak. Bize arkadaşlık eden, yaşam koçluğu yapan, finansal yaşamımızı düzenleyen, hastalıklarımızı tespit eden, hukuki danışmanlık yapan hatta sekreterimiz diyebileceğimiz sanal asistan formaları yakın gelecekte çok da imkansız durmuyor.

Kaynak: Bültenler