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Şili halkının deprem anındaki soğukkanlılığı kameralara yansıdı

Deprem ülkesi Şili dün 6.8'lik bir depremle yine sallandı. Deprem anında çekilen görüntüler, Şili halkının soğukkanlılığını gözler önüne serdi.

30.09.2019 23:15

Güney Amerika ülkesi Şili sık sık yaşadığı depremlerle anılıyor. Şili dün 6.8 şiddetinde bir depremle sallandı. Merkezinin Şili kıyısının 134 kilometre açıklarında olduğu belirlenen depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Deprem esnasında Şili'de bir gazeteci tarafından çekilen görüntüler vatandaşların deprem anında ne kadar soğukkanlı olduğunu ve depreme alışkın olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

Merkezinin Şili kıyısının 134 kilometre açıklarında olduğu belirlenen depremin ardından can ve mal kaybının yaşanmadığı duyurumuş, başta 7.2 olarak bildirilen depremin esasında 6.8 şiddetinde olduğu da yetkililerce açıklanmıştı.

Şili halkının deprem anındaki soğukkanlılığı kameralara yansıdı

Deprem, Şili, Dünya, Güncel

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