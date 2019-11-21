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Dünya sıralamasında ilk 200'e giren Boğaziçi Üniversitesi'ne Başkan Akpolat'tan tebrik

Beşiktaş'ın asırlık değerlerinden Boğaziçi Üniversitesi, US News & World Report tarafından her yıl açıklanan 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında bu yıl 186. sıraya yükseldi.

21.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:18Dünya sıralamasında ilk 200'e giren Boğaziçi Üniversitesi'ne Başkan Akpolat'tan tebrik
'ın asırlık değerlerinden Boğaziçi Üniversitesi, US News & World Report tarafından her yıl açıklanan 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında bu yıl 186. sıraya yükseldi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da 'den ilk 200'e giren tek üniversite olan Boğaziçi Üniversitesi'nin başarısını kutladı.

30 yıldır hazırlanan ve üniversiteleri akademik araştırma performansı, küresel ve bölgesel itibar gibi kriterler üzerinden değerlendiren US News & World Report'un yayımladığı 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralaması 2020 verileri açıklandı. Geçen yılki sıralamada dünyada 234. sırada yer alan ve sıralamada Türkiye yerleşimli üniversiteler arasında lider konumda bulunan Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl 186. sıraya yükseldi. Böylelikle Türkiye'den sıralamada ilk 200'e giren tek üniversite olarak Türkiye'nin 'En İyi Küresel Üniversitesi' unvanına da sahip oldu.

Akpolat, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında bu yıl ilk 200'ün içerisinde yer alan Boğaziçi'nin başarısını birçok gazete ve dergiye tebrik ilanı vererek kutladı. Akpolat aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla: "Dünyadaki gurur kaynağımız, ilçemizin yapı taşlarından Boğaziçi Üniversitesi Ailesi'nin dünyanın ilk 200 üniversitesi arasında yer alışını kutluyorum. Nice başarılara" ifadelerini kullanarak mutluluğunu paylaştı. - İSTANBUL

Boğazici Üniversitesi, Beşiktaş, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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