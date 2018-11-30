Dünya Şoförler Günü'nü Direksiyon Başında Kutladılar

30 Kasım 2018 Cuma 16:03



30 Kasım 2018 Cuma 16:03

Marmaris'te 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü direksiyon başında geçiren şoför Ferhat Özyakup, "Gönül isterdi ki 30 Kasım'ın da Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi kutlanmasını isterdik. Ama arayanımız soranımız hiç yok" dedi.Bugün 30 Kasım Dünya Şoförler Günü. Ancak şoförler bu özel günde de direksiyon başında. Kimi tır şoförlüğü yapıyor kimi ise otobüs şoförlüğü, ortak paydaları ise hep yollardalar. Muğla'nın Marmaris İlçesinde şoförlük yapan Ferhat Özyakup bu özel günde hatırlanmadıklarından yakınıyor. Özyakup: " Gönül isterdi ki 30 Kasım'da Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi kutlanmasını isterdik. Ama arayanımız soranımız hiç yok. "dedi. Zaman sıkıntılar yaşadıklarını belirten Özyakup, " Bazen müşterilerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Şoföre eskiden verilen değer şimdi hiç yok. Şoför arkadaşlarımıza aşağlayıp hor görenler oluyor. Bizim de bir öğretmen ya da kamu çalışanı gibi bir değerimiz olsun istiyoruz." dedi.35 yıldır tır şoförlüğü yapan Cengiz Kantepe ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karayolları ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Kantepe,"Şoförlük mesleği çok zor bir meslek. Allah tüm şoförlere yardımcı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Yollarımızı çok süper yaptı. Biz daha önce çok kötü günler geçiriyorduk. Eskiden 1 hafta lastikten zinciri çıkarmadığımız günler oluyordu. Şimdi ise hemen hemen hiç zincir takmıyoruz. Yaşadığımız yerlere hiç kar yağmıyor ama biz sürekli farklı illere gidiyoruz" dedi. - MUĞLA