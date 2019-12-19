Haberler » Güncel » Dünya sorunlarına çözüm aradılar - Haber

Dünya sorunlarına çözüm aradılar

Şahinkaya Academy 1418 Kampüsü'nde düzenlenen Şahinkaya MUN Training & Development Konferansı bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti.

19.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:56Dünya sorunlarına çözüm aradılar

çapında gerçekleştirilen konferansa Turhan Tayan Anadolu Lisesi, Tofaş Fen Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Erkek Lisesi, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi, Hayal Anadolu Lisesi, Nilüfer İmam Hatip Lisesi, Academy 1418 ve Hexagon Kampüs olmak üzere toplam 10 eğitim kurumundan, 320 öğrenci katılım sağladı. Yabancı Diller Koordinatörü Emel Güceyü yönetiminde gerçekleştirilen konferansın açılış seremonisinde, MUN Kulübü Genel Sekreteri Ömer Faruk Yüksel ile Organizasyon Sorumlusu Elif Algül katılımcılara konuşma yaptı.

DİPLOMASİ DİLİ İNGİLİZCE

Üç gün boyunca süren konferans boyunca 'Specpol', The International Labour Organisation', 'The United Nations Commission on Science and Technology for Development', The Council of Europe', 'Futuristic North Atlantic Treaty Organisation' ve 'American War of Independence' komitelerinde dünya sorunlarını masaya yatıran delegeler, çözüm önerileri sundular. Diplomasi dilinin İngilizce olduğu konferans süresinde öğrenciler hem dünya meselelerine farklı bir açıdan yaklaştılar, hem de yabancı dilde hitabet yeteneklerini geliştirme fırsatı buldular.


Turhan Tayan, Şahinkaya, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:19 Beyaz saray'dan trump'ın azil oylamasına dair açıklama - Haber
11:19 Estetik tutkusu; 23'üncü kez ameliyat olacak - Haber
11:19 Estetik tutkusu; 23'üncü kez ameliyat olacak - Haber
11:19 Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen oto tamirciye operasyon kamerada - Haber
11:19 Sahte tbmm araç giriş kartıyla yakalandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
19.12.2019 11:22:11