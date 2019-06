Dünya starları İstanbul yaz konserlerinde

Yaz aylarının gelmesiyle, İstanbul'da gerçekleşen festivaller ve dizi konserler müzikseverlere geniş bir seçki sunuyor.

Her geçen gün artan nitelikli etkinliklerle İstanbul, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da kültür ve sanatın önemli duraklarından biri haline gelmeyi hedefliyor. Yaz boyunca şehrin tamamına yayılacak şekilde, birbirinden farklı lokasyonlarda festivaller ve yaz konserleri düzenlenecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 8 Temmuz'a kadar devam edecek olan "47. İstanbul Müzik Festivali", 15 farklı mekanda müziğin farklı renklerini müzikseverlerle buluşturacak.

Festival kapsamında yarın Kadıköy Süreyya Operası'nda Piotr Andersweski, 22 Haziran'da Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'unda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Sokoloc, Hakhnazaryan ve Avdeeva sahne alacak.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde 24 Haziran'da David Orlowsky Trio, Zorlu PSM'de 28 ve 29 Haziran'da "Yaşama Övgü-Human Requiem", Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'unda 30 Haziran'da Şanghay Filarmoni Orkestrası ile Fazıl Say konserleri gerçekleşecek.

"Yarının Kadın Yıldızları konseri" 25 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Neve Şalom Sinagogu'nda 27 Haziran'da gerçekleşecek "Oda Müziğinin Yıldızları: Cuarteto Casals" konserinde ise Giovanni Sollima'nın "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, B267" eserinin Türkiye prömiyeri yapılacak.

Festival programında 23 Haziran'da yapılacağı duyurulan Cameristi Della Scala ile Daniel Lozakovich konseri, aynı tarihte İstanbul'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi dolayısıyla 8 Temmuz'da Aya İrini Müzesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Loreena McKennitt 1 Temmuz'da İstanbul'da

Kanadalı vokalist, arpist ve piyanist Loreena McKennitt, 1 Temmuz'da konser verecek.

Özellikle güçlü ve duygulu sesiyle yorumladığı Kelt şarkılarıyla ve ünlü şiirleri Kelt müziğinin yapısına uygun bir biçimde besteleyip seslendirmesiyle tanınan sanatçı, Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında 24 Haziran'da Yıldız Tilbe, 25 Haziran'da Edis, 27 Haziran'da Kenan Doğulu, 28 Haziran'da ise Nilüfer konserleri izlenebilecek.

Konserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Denizbank Açıkhava Konserleri ise 9 Temmuz'da Candan Erçetin konseriyle başlayacak.

İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak etkinlik, 10 Temmuz'da Yalın, 11 Temmuz'da Haluk Levent, 13 Temmuz'da Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem, 18 Temmuz'da Kenan Doğulu, 14 Eylül'de Cem Adrian konserlerine ev sahipliği yapacak.

Festival, 12 Temmuz'da Doğu Demirkol,16 Temmuz'da Fırat Tanış, 17 Temmuz'da Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler 2, 18 Ağustos'ta Ata Demirer Gazinosu, 16 Eylül'de Kaan Sekban Saçmalar gösterisinin ardından 17 Eylül'de yapılacak Güldür Güldür Show ile sona erecek.

Yabancı isimler, Aya İrini'nin etkileyici atmosferinde konser verecek

"Yüzyüzeyken Konuşuruz" etkinliğiyle 28 Haziran'da Sarıyer'de başlayacak olan "Vadi Açıkhava Konserleri", 29 Haziran'da Haluk Levent, 12 Haziran'da Göksel, 13 Temmuz'da Athena, 26 Temmuz'da MFÖ, 27 Temmuz'da Levent Yüksel, 2 Ağustos'ta Teoman, 3 Ağustos'ta Kenan Doğulu, 24 Ağustos'ta ise Selda Bağcan'ı ağırlayacak.

"Kerki Solfej Konserleri 2019", 30 Haziran-10 Ekim tarihleri arasında İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak. Etkinlik kapsamında Zülfü Livaneli, Erol Evgin ve Sertab Erener'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler sahne alacak.

Aya İrini Müzesi'nde gerçekleşecek "Turkcell Platinum İstanbul Night Flight" etkinlikleri 6 Temmuz'da Aya İrini Müzesi'nde Karsu konseriyle başlayacak. Etkinlik kapsamında 7 Eylül'de Sarah Chang, 28 Eylül'de Ye-Eun Choi ve Dmitry Shishkin, 12 Ekim'de Olga Scheps, 19 Ekim'de Fazıl Say, 26 Ekim'de Berlin Staatskapelle String Quartet, 29 Ekim'de ise Sertab Erener, müzikseverlerle buluşacak.

Caz Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen "26. İstanbul Caz Festivali", "Caza Dokunan Eller" sloganıyla 29 Haziran'da başlayacak.

Caz müziğin usta isimlerinden güncel müziğin tanınmış ekiplerine, 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı festival, 27 farklı mekanda 50'nin üzerinde konseri sanatseverlerle buluşturacak.

"Parklarda Caz" konseriyle başlayacak festival, 3 Temmuz'da Jose James'i, 5 Temmuz'da Aydın Esen ve grubunu, 5 Temmuz'da Melanie de Biasio'yu, 7 Temmuz'da Cyrille Aimee ile Elchin Shirinov Trio'yu, 8 Temmuz'da Bill Charlap Trio, Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez'i, 9 Temmuz'da Snarky Puppy ve Shake Stew yedilisini, 10 Temmuz'da Kamasi Washington'ı, 11 Temmuz'da Joss Stone'u konuk edecek.

Festival, 12 Temmuz'da Paolo Fresu, Lars Danielsson, Cem Tuncer Quartert, 16 Temmuz'da Ömür Göksel ve Hakan Başar Trio, 17 Temmuz'da Shai Maestro Trio, 18 Temmuz'da Jacob Collier ve Makaya McCraven konserlerine de ev sahipliği yapacak.

Mark Eliyahu, 25 Haziran'da bir kez daha İstanbul'da

31. Yıl Enka Kültür Sanat Buluşmaları, ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda çok sayıda sanatçıyı konuk edecek.

Etkinlik kapsamında 2 Temmuz'da Don Kişot'um Ben gösterisi, 4 Temmuz'da Mor ve Ötesi, 17 Temmuz'da Fazıl Say, 23 Temmuz'da Redd, 25 Temmuz'da Barış için Müzik Orkestrası, 30 Temmuz'da Sertab Erener ve Sabri Tuluğ, 20 Ağustos'ta Karsu, 27 Ağustos'ta Barış için Müzik Tiyatrosu, 4 Eylül'de ise Teoman sahne alacak.

Kültür sanat alanında birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) 25 Haziran'da Mark Eliyahu, 5 Temmuz'da Rey&Kjavik, 11 Temmuz'da Glenn Hughes konserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Kaynak: AA