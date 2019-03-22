Kaynak: AA

Sakarya'da Dünya Su Günü programı gerçekleştirildi.Serdivan ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından suyun kullanımına farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan program İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.Programda konuşan Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, dünyadaki en önemli sorunlardan birinin su sorunu olduğunu kaydederek, gelecek nesiller açısından bu sorunun öneminin daha da artacağını söyledi.Dünya Sağlık Örgütünün bilinen hastalıkların yarısından fazlasının sebebinin su kaynaklı olduğunu açıkladığını belirten Keleş, dünyada yaklaşık 2 milyar insanın temiz suya erişimde sıkıntı yaşadığını aktardı.Suyu verimli kullanmak zorunda olduklarına işaret eden Keleş, "Türkiye su zengini değil, su stresi çeken bir ülke. Önümüzdeki 20 yılda gerekli önlemler alınmazsa su fakiri ülkeler arasına girebilir. Su, merhamet ve adalet ekseninde yönetilirse bütün canlılara yeter. Aksi halde arzı olmayan bir madde olarak tükenecektir." ifadelerini kullandı.Keleş, vatandaşın tasarruf yapmanın yanı sıra çevre ve su konularında yerel yönetimler üzerinde daha etkili olması gerektiğini ifade etti.Konuşmaların ardından katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan "Dünya Su Günü" adlı sergiyi gezdi, öğrencilerle fotoğraf çekildi.Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.