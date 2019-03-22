22 Mart 2019, 14:57
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Dünya Su Günü

Dünya Su Günü

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmamak" temalı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmamak" temalı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, DSİ Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ödül törenine dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve velileri katıldı.

Yarışmada kompozisyon dalında Danışment Ortaokulundan Hazal Yıldız birinci, Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulundan İrem Biçil ikinci, Mevlana Ortaokulundan Tarık Berk Eskici üçüncü olurken, Resim dalında Bahçeşehir Kolejinden Bensu Şahin birinci, Mevlana Ortaokulundan Refika Kars ikinci, Behrampaşa Ortaokulundan Sıla Dönmez üçüncü oldu. Güncel
Kaynak: AA