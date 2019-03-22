Devlet Su İşleri
(DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmamak" temalı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 22 Mart Dünya Su Günü
nedeniyle, DSİ Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ödül törenine dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve velileri katıldı.
Yarışmada kompozisyon dalında Danışment Ortaokulundan Hazal Yıldız birinci, Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulundan İrem Biçil ikinci, Mevlana
Ortaokulundan Tarık Berk Eskici üçüncü olurken, Resim dalında Bahçeşehir
Kolejinden Bensu Şahin birinci, Mevlana Ortaokulundan Refika Kars
ikinci, Behrampaşa Ortaokulundan Sıla
Dönmez üçüncü oldu.
Güncel
Kaynak: AA