Dünya Su Gününde Öğrencilere Suyun Önemi Anlatıldı

Gelişim Okulları konferans salonunda düzenlenen ve ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın konuşmacı olarak katıldığı programda suyun insan hayatındaki önemi konuşuldu. Dünya üzerindeki su fakiri ülkeler ve Türkiye'de kişi başına düşen temiz su miktarı, Türkiye'de su kayıp kaçak oranları, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su tasarrufu ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında çocuklara bilgiler veren Balcı, suyun genel önemi ile ilgili konulara değinerek öğrencileri bilgilendirdi.

Gelişim Okulları Lise Gurubu Coğrafya Öğretmeni Alev Çelik'in danışmanlığında üç farklı çalışma grubu da içme suyunun kaynaktan evlere gelişi,atık suların arıtılmasındaki aşamalar ve Kalabak Pet Dolum Tesislerindeki işleyiş hakkında fotoğraf ve videolar eşliğinde arkadaşlarına bilgi aktarımında bulundular.

Kaynak: Bültenler