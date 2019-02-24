Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya
'daki ilk ayağının ikinci yarışını, Aruba
takımının İspanyol pilotu Alvaro Bautista
kazandı.
Avustralya'nın Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,445 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.
Aruba takımından Alvaro Bautista, üçüncü cepten başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Kawasaki takımından Jonathan Rea, ikinci, takım arkadaşı Leon
Haslam ise üçüncü oldu.
Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 8. sırada götürdüğü yarışı, 17. turda yaşadığı teknik sorun yüzünden tamamlayamadı.
2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2. yarışı, 16-17 Mart tarihlerinde Tayland
'da yapılacak.
Sürücüler klasmanı
1. Alvaro Bautista (İspanya
): 62 puan
2. Jonathan Rea (Büyük Britanya
): 49
3. Marco Melandri (İtalya
): 30
4. Alex Lowes (Büyük Britanya): 30
5. Michael van der Mark (Hollanda
): 29
11. Toprak Razgatlıoğlu: 10
Aruba, Avustralya, Alvaro Bautista, Spor
Kaynak: AA