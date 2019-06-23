23.06.2019 19:18
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Dünya Superbike Şampiyonası

Dünya Superbike Şampiyonası

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 7. ayağının ikinci yarışında 2. oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya 'daki 7. ayağının ikinci yarışında 2. oldu.
İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ikinci yarışı, 21 tur sürdü.
İlk yarışta 15. sırayı alan Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımından Jonathan Rea'nın 0.381 saniye arkasında 2. oldu.
Leon Haslam ise mücadeleyi, takım arkadaşı Rea'nın 5.88 saniye gerisinde 3. sırada bitirdi.
Şampiyonanın 8. ayağı, 7 Temmuz'da Büyük Britanya 'da yapılacak.
Sürücüler klasmanı

1. Alvaro Bautista ( İspanya ): 330 puan

2. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 314

3. Michael van der Mark ( Hollanda ): 188

4. Alex Lowes (Büyük Britanya): 164

5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 153

6. Toprak Razgatlıoğlu: 121
Kaynak: AA
Büyük Britanya , İtalya , Spor

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