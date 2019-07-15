15.07.2019 00:50
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Dünya Superbike Şampiyonası

Dünya Superbike Şampiyonası

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın ABD'deki 9. ayağının ikinci yarışında 3. oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın ABD'deki 9. ayağının ikinci yarışında 3. oldu.
Monterey kentindeki 3,6 kilometrelik Laguna Seca Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.
Aruba-Ducati takımından Chaz Davies, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'in 3.3 saniye önünde birinciliğe ulaştı.
Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 11.6 saniye arkasında 3. sırada bitirdi.
Şampiyonanın 10. ayağı, 7-8 Eylül tarihlerinde Portekiz'de yapılacak.
Sürücüler klasmanı
1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 433 puan
2. Alvaro Bautista (İspanya): 352
3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 220
4. Michael van der Mark (Hollanda): 215
5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 202
6. Toprak Razgatlıoğlu: 191
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Spor

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