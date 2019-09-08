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Dünya Superbike Şampiyonası

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 10. ayak ikinci yarışında 3. oldu.

08.09.2019 17:02 Dünya Superbike Şampiyonası
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 10. ayak ikinci yarışında 3. oldu.
Algarve bölgesiyle aynı adı taşıyan 4,6 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.
Aruba-Ducati takımından Alvaro Bautista, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'in 0.1 saniye önünde birinciliğe ulaştı.
İlk yarışta 6. sırayı alan Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 4.5 saniye arkasında 3. sırada bitirdi.
Şampiyonanın 11. ayağı, 28-29 Eylül tarihlerinde Fransa'da yapılacak.
Sürücüler klasmanı
1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 490 puan
2. Alvaro Bautista (İspanya): 399
3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 249
4. Michael van der Mark (Hollanda): 244
5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 229
6. Toprak Razgatlıoğlu: 223

Alvaro Bautista, Portekiz, Spor

Kaynak: AA

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