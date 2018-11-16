Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2019 Geçici Takvimi Belirlendi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 13 ayaktan oluşan 2019 yılı geçici sezon takvimi belli oldu. Türkiye
Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da yer aldığı yarışlar, 24 Şubat 2019'da Avustralya
'da başlayacak ve 26 Ekim'deki Katar
'da tamamlanacak.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın geçici takvimi ise şöyle:
22-24 Şubat: Phillip Adası/ Avustralya
15-17 Mart: Buriram/ Tayland
5- 7 Nisan
: Aragon/ İspanya
12-14 Nisan: Assen
/ Hollanda
10-12 Mayıs: Imola/ İtalya
7-9 Haziran: Jerez/ İspanya
21-23 Haziran: Misano/ İtalya
5-7 Temmuz: Donington Park/ İngiltere
19-21 Temmuz: Açıklanacak
6-8 Eylül
: Portimao/ Portekiz
27-29 Eylül: Magny-Cours/ Fransa
11-13 Ekim: San Juan
/ Arjantin
24-26 Ekim: Doha
/ Katar
Avustralya,Katar