16 Kasım 2018, 16:50
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Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2019 Geçici Takvimi Belirlendi

Dünya Superbike Şampiyonası

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 13 ayaktan oluşan 2019 yılı geçici sezon takvimi belli oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 13 ayaktan oluşan 2019 yılı geçici sezon takvimi belli oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da yer aldığı yarışlar, 24 Şubat 2019'da Avustralya'da başlayacak ve 26 Ekim'deki Katar'da tamamlanacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın geçici takvimi ise şöyle:

22-24 Şubat: Phillip Adası/ Avustralya

15-17 Mart: Buriram/ Tayland

5- 7 Nisan: Aragon/ İspanya

12-14 Nisan: Assen/ Hollanda

10-12 Mayıs: Imola/ İtalya

7-9 Haziran: Jerez/ İspanya

21-23 Haziran: Misano/ İtalya

5-7 Temmuz: Donington Park/ İngiltere

19-21 Temmuz: Açıklanacak

6-8 Eylül: Portimao/ Portekiz

27-29 Eylül: Magny-Cours/ Fransa

11-13 Ekim: San Juan/ Arjantin

24-26 Ekim: Doha/ Katar Avustralya,Katar
16 Kasım 2018 Cuma 16:50



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