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Dünya Supersport şampiyonu Sofuoğlu, Bitlis'te

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Bitlis'te motosiklet tutkunlarıyla buluştu.

16.08.2019 15:28
Dünya Supersport şampiyonu Sofuoğlu, Bitlis'te
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Bitlis'te motosiklet tutkunlarıyla buluştu.
Motorcular Bitlis - Muş kara yolunda karşıladıkları Sofuoğlu'na Tatvan sahiline kadar eşlik etti.
Buradaki bir kafede motosiklet sürücüleriyle bir araya gelerek sohbet eden Sofuoğlu, onlara tavsiyelerde bulundu.
Motosiklet kazalarını genelde iyi motor kullananların yaptığını anlatan Sofuoğlu, şöyle konuştu:
"Benim arkadaşlarımdan kaza yapanlar genelde hep iyi kullananlardır. Korkan adam fazla kaza yapmaz. Benim hayatım pistlerde geçti. Orada kaza yaparken düşseniz de etrafta çarpacak bir şey yoktur. Hayatım boyunca orada motor kullandığım için yola çıkınca korku oluyor içimde. İnşallah bu korku geçmez, eğer bu korku geçerse üzerimizden kaza yapma riskimiz çok yükselir. Bu konuda dikkatli olmanız gerekmektedir."
Motosiklet tutkunlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Sofuoğlu, daha sonra Muş'un Malazgirt ilçesine geçti.
Dünya Supersport şampiyonu Sofuoğlu, Bitlis'te

Motosiklet, AK Parti, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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