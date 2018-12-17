Dünya Televizyon Tarihinde Bir İlk: Hamdi Alkan'ın Eski ve Yeni Eşi Aynı Programda Buluştu

Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa programının magazin müdürü, yapımcı ve oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör ve Selen Görgüzel'le samimi bir röportaj gerçekleştirdi.

"TELEVİZYON TARİHİNDE ESKİ VE YENİ EŞİN BİR ARAYA GELMESİ BİR İLK"

"Hayat Akarken" programı ile hafta içi her gün Teve2'de izleyicileriyle buluşan Selen Görgüzel Alkan, Canan Hoşgör'ü programına konuk etti. Dünya televizyon tarihinde eski eş ve yeni eşin bir araya gelmesinin bir ilk olduğunu söyleyen Selen Görgüzel, "Bizim arkadaşlığımız 4 yıl oldu. Eski eş durumu ilk etapta kimseye sempatik gelen bir durum değil elbetteki. Sevdiğiniz bir insanı, başka birisinin daha önce sevmiş olduğu ya da şuan da seviyor olduğunu düşünmek bir acayip gelebilir. Ama mantık silsilesinden geçirdiğin zaman aslında bunu normalleştirmek kendi sağlığınız açısından çok doğru bir şey ve olması gereken bir şey." dedi.

"ARADA ÇOCUK OLMASAYDI BELKİ BÖYLE OLMAYABİLİRDİK"

Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör ise konu hakkında şunları söyledi: "Bunların artık aşılması gerek. Her şeyden önce insanız ve yine her şeyden önce ortada iki tane çocuk var. Belki de ortada çocuk olmasa böyle olmayabilirdik. Bu düzenin bu ilişkinin sağlık bir şekilde yürütülmesi ve kurulması şarttı bence geç bile kalındı.

"SELEN'İ GÖRÜNCE 'NE GÜZEL KADIN' DEDİM"

Selen'in attığı ilk adımda Ayşe'ye doğum günü partisi yapıyordu. Hamdi beni aradı 'Selen seninde gelmeni istiyor' dedi bende 'olur mu öyle şey ya' falan dedim. Sonra Zeynep 'Anne aslında güzel olur' dedi. Selen'le karşı karşıya geldiğimiz ilk an 'ne güzel kadın' dedim."

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör 1989 yılında dünya evine girerek 2012'de boşandı.