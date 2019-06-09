Dünya tenis şampiyonları Türkiye'ye döndü

Okyanus Kolejleri erkek ve kız tenis takımları, 2017 yılında elde ettiği çifte zaferi bu yıl da yenileyerek Okullararası Dünya Kupası'nı Türkiye'ye kazandırdı

Orhan Özbey: "Hem erkeklerde hem de kızlarda dünya şampiyonasını Türkiye'mize tekrar kazandırdılar, hepsini tebrik ediyorum"

"Çocuklarımıza fırsat verdiğimiz zaman neler yapabileceğini dünyada gösterdiklerini görmüşüzdür"

İbrahim Cengiz: "2'nci kez aynı duyguyu yaşamak herkese nasip olmaz"

Nika Kakulia: "2'nci kez aynı şekilde hem kızlarda hem de erkeklerde dünya şampiyonu olmak çok iyi bir şey"





Mustafa AKIN - Ali Danaş - İbrahim Yıldız/ İstanbul, -

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun (ISF) düzenlediği ve 23 ülkeden 276 sporcunun katıldığı Tenis Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Okyanus Kolejleri Erkek ve Kız Tenis Takımları, yurda döndü.

İtalya'nın Castel di Sangro kasabasında düzenlenen dünya kupası maçlarında Okyanus Kolejleri hem erkekler hem kızlarda finalde Çin'i yenerek şampiyonluğa ulaştılar ve ikinci kez Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattılar. Milli sporcuları İstanbul'a dönüşte Okyanus Kolejleri kurucusu Orhan Özbey, aileleri ve öğretmenleri tarafından coşku ile karşıladı.

2017 yılında da Okyanus Kolejleri Erkek ve Kız Tenis Takımlarının Türkiye'yi şampiyonluğa taşıdığını hatırlatan Orhan Özbey, "2 yılın ardından İtalya'da 23 ülkeden 376 sporcunun katıldığı şampiyonada hemen hemen hepsinde bizim çocuklarımız mücadeleleri 5-0 yendiler, bu çok önemli. Sadece final maçında 4-1 yenerek hem erkeklerde hem de kızlarda dünya şampiyonasını Türkiye'mize tekrar kazandırdılar, hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir motivasyon ülkemiz için. Buna çok ihtiyacımız vardı hele ki böyle bir zamanda. Umarım ki biz gücümüzün ve insan potansiyelinin farkına varmışızdır. Çocuklarımıza fırsat verdiğimiz zaman neler yapabileceğini dünyada gösterdiklerini görmüşüzdür" dedi.

İBRAHİM CENGİZ: "2'NCİ KEZ AYNI DUYGUYU YAŞAMAK HERKESE NASİP OLMAZ"

2'nci kez aynı duyguyu yaşamanın herkese nasip olmayacağını kaydeden Okyanus Kolejleri Sportif Direktörü İbrahim Cengiz, "Güzel bir turnuva geçirdik İtalya'da. Bir kez daha hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon olmak bizi çok gururlandırdı, çok mutlu etti. Aslında biz bir kez şunu ispatlamış olduk; daha eğitim ve sporun aynı anda yürütülebileceği kurumda bütün özverinin gösterildiği ve arkasından da hep birlikte inancın zaferle sonuçlandığı turnuva geçirdik. Dünya şampiyonluğu ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

NİKA KAKULİA: "2'NCİ KEZ AYNI ŞEKİLDE HEM KIZLARDA HEM DE ERKEKLERDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK ÇOK İYİ BİR ŞEY"

Okyanus Kolejleri Tenis Takımları Başantrenörü Nika Kakulia ise "Okyanus kolejine ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Güzel bir kupa kazandık. Çocuklar çok iyi performans gösterdi 2'nci kez aynı şekilde hem kızlarda hem de erkeklerde dünya şampiyonu olmak çok iyi bir şey. Bütün maçlar bayağı heyecanlı ve tansiyonu yüksekti çocuklar çok iyi iş çıkardılar tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan milli sporcular zafere inandıklarını ve şampiyonaya gitmeden önce iyi hazırlandıklarını ve iyi çalıştıklarını belirterek, kupaları tekrar Türkiye'ye kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: DHA