Dünya thy'yi izledi, yeni reklamında ay'a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar

Türk Hava Yolları'nın, Ay'a 1969'da yapılan ilk yolculuktan ilham alan yeni reklam filmi, ABD'nin en çok izlediği ve dünya genelinde 600 milyondan fazla kişinin takip ettiği Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçında(Super Bowl) gösterildi.THY reklamı ile ülkede ve dünya genelinde büyük bir kitleye ismini bir kez daha ulaştırdı. Reklam filmi 20 farklı ülkede de yayına girdi. THY, final maçının yapıldığı Miami 'ye doğrudan uçmasıyla kente dünyanın birçok noktasından izleyici taşıdı.Türk Hava Yolları'nın, Ay'a 1969'da yapılan ilk yolculuktan ilham alan yeni reklam filmi gösterime girdi. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip Türk Hava Yolları, 'Adım At Dünyaya' isimli yeni reklam filmi ile 600 milyon insanın 1969'da Ay'a yapılan ilk yolculuğu izlerken hissettiği merak ve macera duygusunu yeniden canlandırmayı hedefledi. Reklam filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl'un bu yıl gerçekleştirilen 54. müsabakasındaki reklam kuşağının üçüncü bölümünde yayınlandı. Bu yıl izleyicisiyle Miami'de buluşan oyunda Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, THY'nin reklamı sosyal medyada da ABD'liler tarafından büyük beğeni aldı.DÜNYAYA İSMİNİ BİR KEZ DAHA DUYURDUTHY, ABD'de yolcu sayısını artırmak adına reklam, bilet, televizyon, yiyecek içecek, ürün satışları ile birlikte milyarca dolar iş hacmi olan Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçında (Super Bowl) reklamının yer almasıyla dünya genelinde ismini bir kez daha duyurdu.Super Bowl, her yıl ABD'de en çok izlenen televizyon programı olma özelliğini taşıyor. Maç bilet fiyatları büyük ilgiden astronomik rakamlara da çıkıyor. Super Bowl izleyicileri yeni bir televizyon aldığı da yapılan araştırmalar da belirlendi.SUPER BOWL'DA BEŞİNCİ KEZ YER ALDI'Adım At Dünyaya', dünyaca bilinen markaların yeni reklam filmlerinin ilk kez izleyiciyle buluştuğu, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca sporseverin büyük bir heyecanla takip ettiği Super Bowl'da, Türk Hava Yolları'nın son beş yılda beşincisini yayınladığı reklam filmi oldu. 20 farklı ülkede yayına giren film, Super Bowl reklam kuşağında yer alan özgün çalışmalar içerisinde Türk Hava Yolları'nın yeni reklam filmi olarak izleyici karşısına çıktı. Bugüne dek Super Bowl reklam kuşağında reklam çalışmaları ile yer alan tek Türk markası olan Türk Hava Yolları bu etkinlikte ilk kez 2016 yılında Ben Affleck'in başrolde yer aldığı reklam filmi 'Batman v Superman' ile boy gösterdi.Daha sonra ise 2017'de Morgan Freeman'ın izleyicileri dünyayı keşfe davet ettiği 'Dünya Daha Büyük, Keşfet', 2018'de Doktor Mehmet Öz'ün 'Beş Duyu', 2019'da ise ünlü yönetmen Ridley Scott'ın çektiği İstanbul'un ikonik simgelerinin ve İstanbul Havalimanı'nın yer aldığı 'Yolculuk' filmi olmak üzere THY toplam beş kez Super Bowl'da yer aldı.REKLAM FİLMİNİN KONUSUDünyada bir milyardan fazla insanın, yaşadığı ülkenin sınırları dışına çıkmadığı istatistiğinden yola çıkarak özgün bir hikaye kurgulamayı hedef edinen Türk Hava Yolları, bu reklam projesi ile yaşadıkları ülkenin sınırlarını ilk kez aşan üç kişinin hikayesine yer verdi. 'Adım At Dünyaya' reklam filminde rol alan Russ, Mariha ve Karlos'un film süresince daha önce hiç gitmedikleri ülkeleri keşfedip, yeni bir coğrafyaya adım atmanın heyecanı gösterildi. Film, bu kişilerin daha önce ayak basmadıkları topraklara yaptıkları yolculuklardaki keşfetme hazzını gözler önüne sermeyi, herkesi yaşadığı gezegenin güzelliklerini tanımaya davet ediyor. 'Adım At Dünyaya' macerası yeryüzünde atılan bir küçük adım ile başlıyor.THY MAÇ İÇİN YOLCU DA TAŞIDITürk Hava Yolları'nın en önemli yolcu pazarları arasında ABD'ye yapılan uçuşlar ön sırada yer alıyor. ABD'de, New York, Los Angeles, Washington, Boston, Houston, Şikago, Miami, Atlanta ve San Francisco olmak üzere 9 noktaya uçan THY, önemli transit yolcu potansiyeli olan Newark'a da yakında seferlere başlayacak. Maçın yapıldığı Miami'ye THY doğrudan uçuyor. Dünyanın birçok noktasından maçı izlemek için THY, İstanbul Havalimanı'ndan Miami'ye yolcu taşıdı.