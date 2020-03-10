Dünya ticareti her ay küçülürken Türk ihracatı rekor kırdı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Dünya ticareti neredeyse her ay küçülme yaşadı, buna rağmen biz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla ardı ardına rekorlar açıkladık.
10.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:36
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Dünya ticareti neredeyse her ay küçülme yaşadı, buna rağmen biz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla ardı ardına rekorlar açıkladık." dedi.
Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA İstanbul'un açılışında konuşan Gülle, son dönemde,küresel ticaret açısından hareketli bir gündem yaşanıldığını söyledi.
Gülle, "Koronavirüs ve ülkeler arası ticari gerginlikler küresel ticaret hacmini daraltmaya devam ediyor.Geçtiğimiz yıl, dünya ticareti neredeyse her ay küçülme yaşadı, buna rağmen biz ihracatçılarımızın özverili çabalarıylaardı ardına rekorlar açıkladık.2020 yılının ilk iki ayını daaylık bazda yeni rekorlarla kapatmak bizler için bir övünç kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.
Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefineemin ve kararlı adımlarla ilerlediği bu yolda,seramik sektörünün katkıları datakdire şayan olduğunu belirterek, "Değerli ihracatçılar,2019 yılında,Çimento, Cam , Seramik ve Toprak Ürünleri sektörümüz3,5 milyar doları aşan ihracatıyla2018 göre ihracatını yaklaşık yüzde 18 artıraraken çok ihracat artışı yakalayan 4. sektörümüz oldu." dedi.
"Seramik ürünlerinde Türkiye, dünyada en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında"
Bu ihracatın üçte birini aşkın kısmı olan1,2 milyar dolarının seramik ürünlerinde gerçekleştiğini belirten Gülle, şunları kaydetti:
"Yine ay başında açıkladığımız şubat ayı ihracat rakamlarında;ihracatımız geçen sene şubat ayına göre yüzde 2,3'lük artışla yine rekorları sürdürürken,sektörümüz yüzde 16,3'lük artışlaihracatını en çok artıran ilk 5 sektör arasındayer aldı. Yine seramik ürünlerinde Türkiye, dünyada en çok ihracat gerçekleştirenilk on ülke arasında yer alıyor.Diğer taraftan sektörümüz,deyim yerindeyseülkemizin miktar bazında da ihracatını sırtlanmış durumda. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü mart ayında 3,4 milyon tonluk ihracatı ile ülkemiz miktar bazlı ihracatınınneredeyse yüzde 30'unu gerçekleştirereken yüksek rakama imza attı.Bu başarıyı sağlayan tüm ihracatçılarımızıyürekten kutluyorum. Bu başarının yıl boyunca sürmesi çok önemli,zira bu yıl çok büyük hedeflerimiz var.Hem 2020 yılı ihracat hedefimiz olan190 milyar dolara ulaşmayı,hem de çok daha fazla pazardadaha yüksek oranlarda pay alabilmeyi hedefliyoruz.
Bu çerçevede geçtiğimiz ayİhracat 2020 Raporu'nu yayınladık.Bu raporda,küresel ticaretteki en önemli gündem maddelerive gelecek projeksiyonlarına detaylı yer verdik. Raporda üzerine eğildiğimiz önemli başlıklardan biri de hem Türkiye'nin rekabet ettiği belli başlı ülkeler, hem de hedef pazar ülke ve ürün yoğunlaşması analizleri oldu. Bu analizlerle,ihracatçılarımızaürün, sektör ve pazar yoğunlaşması riskinden kaçınmaları,yeni fırsatları değerlendirebilmeleri ve ihracat rotalarını doğru çizebilmeleri noktasında yol göstermeyi amaçladık. Türkiye'nin ihracat yoğunlaşmasıanlamında en başarılı üç ülkeden biri konumunda olmasıTürk ihracatçısının saha performansı açısından takdir edilesi bir husus olarak öne çıktı. Seramik ürünlerinde de ihracat yoğunlaşması anlamında Türkiye en başarılı ilk beş ülke arasında yer almakta."
Gülle, seramik ürünlerinde pazar yoğunlaşmasındaki bu başarının artarak devam etmesi hem ihracatı, hem de küresel ölçekte dünya ticaretinden alınılan payı çok daha yukarılara taşıyabileceğini belirtti.
Gülle, "Günümüzün küresel rekabet koşullarında, müşterilerine alışılmışın dışında ürün sunan, markalarıyla öne çıkan firmalar kazanıyor. Dolayısıyla tasarımı işimizin merkezine oturtarak, katma değer odaklı bir sürdürülebilirliği sağlamak en öncelikli hedefimiz olmalı. Bu sayede küresel arenada daha fazla söz sahibi olabiliriz." şeklinde konuştu.
Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA İstanbul'un açılışında konuşan Gülle, son dönemde,küresel ticaret açısından hareketli bir gündem yaşanıldığını söyledi.
Gülle, "Koronavirüs ve ülkeler arası ticari gerginlikler küresel ticaret hacmini daraltmaya devam ediyor.Geçtiğimiz yıl, dünya ticareti neredeyse her ay küçülme yaşadı, buna rağmen biz ihracatçılarımızın özverili çabalarıylaardı ardına rekorlar açıkladık.2020 yılının ilk iki ayını daaylık bazda yeni rekorlarla kapatmak bizler için bir övünç kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.
Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefineemin ve kararlı adımlarla ilerlediği bu yolda,seramik sektörünün katkıları datakdire şayan olduğunu belirterek, "Değerli ihracatçılar,2019 yılında,Çimento, Cam , Seramik ve Toprak Ürünleri sektörümüz3,5 milyar doları aşan ihracatıyla2018 göre ihracatını yaklaşık yüzde 18 artıraraken çok ihracat artışı yakalayan 4. sektörümüz oldu." dedi.
"Seramik ürünlerinde Türkiye, dünyada en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında"
Bu ihracatın üçte birini aşkın kısmı olan1,2 milyar dolarının seramik ürünlerinde gerçekleştiğini belirten Gülle, şunları kaydetti:
"Yine ay başında açıkladığımız şubat ayı ihracat rakamlarında;ihracatımız geçen sene şubat ayına göre yüzde 2,3'lük artışla yine rekorları sürdürürken,sektörümüz yüzde 16,3'lük artışlaihracatını en çok artıran ilk 5 sektör arasındayer aldı. Yine seramik ürünlerinde Türkiye, dünyada en çok ihracat gerçekleştirenilk on ülke arasında yer alıyor.Diğer taraftan sektörümüz,deyim yerindeyseülkemizin miktar bazında da ihracatını sırtlanmış durumda. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörü mart ayında 3,4 milyon tonluk ihracatı ile ülkemiz miktar bazlı ihracatınınneredeyse yüzde 30'unu gerçekleştirereken yüksek rakama imza attı.Bu başarıyı sağlayan tüm ihracatçılarımızıyürekten kutluyorum. Bu başarının yıl boyunca sürmesi çok önemli,zira bu yıl çok büyük hedeflerimiz var.Hem 2020 yılı ihracat hedefimiz olan190 milyar dolara ulaşmayı,hem de çok daha fazla pazardadaha yüksek oranlarda pay alabilmeyi hedefliyoruz.
Bu çerçevede geçtiğimiz ayİhracat 2020 Raporu'nu yayınladık.Bu raporda,küresel ticaretteki en önemli gündem maddelerive gelecek projeksiyonlarına detaylı yer verdik. Raporda üzerine eğildiğimiz önemli başlıklardan biri de hem Türkiye'nin rekabet ettiği belli başlı ülkeler, hem de hedef pazar ülke ve ürün yoğunlaşması analizleri oldu. Bu analizlerle,ihracatçılarımızaürün, sektör ve pazar yoğunlaşması riskinden kaçınmaları,yeni fırsatları değerlendirebilmeleri ve ihracat rotalarını doğru çizebilmeleri noktasında yol göstermeyi amaçladık. Türkiye'nin ihracat yoğunlaşmasıanlamında en başarılı üç ülkeden biri konumunda olmasıTürk ihracatçısının saha performansı açısından takdir edilesi bir husus olarak öne çıktı. Seramik ürünlerinde de ihracat yoğunlaşması anlamında Türkiye en başarılı ilk beş ülke arasında yer almakta."
Gülle, seramik ürünlerinde pazar yoğunlaşmasındaki bu başarının artarak devam etmesi hem ihracatı, hem de küresel ölçekte dünya ticaretinden alınılan payı çok daha yukarılara taşıyabileceğini belirtti.
Gülle, "Günümüzün küresel rekabet koşullarında, müşterilerine alışılmışın dışında ürün sunan, markalarıyla öne çıkan firmalar kazanıyor. Dolayısıyla tasarımı işimizin merkezine oturtarak, katma değer odaklı bir sürdürülebilirliği sağlamak en öncelikli hedefimiz olmalı. Bu sayede küresel arenada daha fazla söz sahibi olabiliriz." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
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