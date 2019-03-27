Dünya Tiyatro Günü'nde Oyunlar Ücretsiz Sahnelenecek

Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL DHA-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
, 27 Mart
Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz sahneleyeceği 8 oyunla kutlayacağını duyurdu. İBB
Şehir Tiyatroları'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi'nde Tatlı Kaçık, Fatih
Reşat Nuri Sahnesi'nde Söz
Veriyorum, Kağıthane
Sadabad Sahnesi'nde Felatun Bey ile Rakım Efendi, Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi'nde Can Yeleği, Üsküdar Musahipzade Celal
Sahnesi'nde Aşk Bir Zamanlar(Gazele), Ümraniye
Sahnesi'nde Ocak'ta Bahar, Gaziosmanpaşa
Sahnesi'nde Nora-Bir Bebek
Evi, Üsküdar Kerem Yılmazer
Sahnesi'nde Amanvermez Avni adlı oyunlarımız bugün 20.30'da ücretsiz olarak sahne alacak" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü'nde, o tarihten beri her yıl ulusal ve uluslararası bildiriler sahnelerde okunuyor. Ülkemizde ise Dünya Tiyatro Günü ile ilgili ilk ulusal bildiriyi, Muhsin Ertuğrul yazmıştır. Bu yıl yayımlanan ulusal bildiriyi ise Prof. Dr. Hülya Nutku yazdı. Nutku, bildiride tiyatro sanatının birleştirici gücüne, sanatın yazara büyük bir sorumluluk yüklediğine, bölge tiyatrolarının yaygınlaştırılmasının önemine, sanatın ve sanatçının dünyayı güzelleştirdiğine vurgu yaptı. Ayrıca Atatürk
'ün 'Sanat bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır' sözünün anlamına da değindi.
Dünya Tiyatro Günü, bugün Türkiye
'de tiyatro bölümlerinin, konservatuarların, özel ve devlet tiyatrolarının etkinlik ve gösterimleriyle kutlanacak."
Şehir Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Kaynak: DHA