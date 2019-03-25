'Dünya Tiyatro Günü'nde Özel Etkinlikler

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, sanatseverleri 27 Mart Çarşamba günü tiyatro ile buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Yok Yere Temaşa Tiyatro Sporu' gösterimi, 27 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Görükle Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sevilen oyunlarından birbirinden güzel kareler de Nilay İlçebay'ın fotoğraflarından oluşan sergide beğeniye sunuluyor. 'Dünya Tiyatro Günü' sergisi, 27 Mart itibariyle 1 hafta boyunca Tayyare Kültür Merkezi ve Görükle Gençlik Merkezi'nde izlenebilecek.

Kaynak: Bültenler