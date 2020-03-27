Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dünya Tiyatro Günü sanal ortamda

Korona virüs salgını sebebiyle "Evde Kal" mesajından dolayı Dünya Tiyatro Günü sanal ortamda kutlandı.

27.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:05
Dünya Tiyatro Günü sanal ortamda
Korona virüs salgını sebebiyle "Evde Kal" mesajından dolayı Dünya Tiyatro Günü sanal ortamda kutlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Evde Sanat Günleri Projesi kapsamında Malatya Büyükşehir Şehir Tiyatroları (MBŞT) 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla internet etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Kenan Işık Tiyatro Atölyesi'nde video çekimleri gerçekleştirilen etkinlikte, 2 ayrı gösteri yapıldı. İlk gösteride Geleneksel Türk Tiyatrosundan Meddah'la Kıssadan Hisse anlatımı gerçekleştirildi. MBŞT ekibinden Burak Gün'ün icrasıyla sunulan Kıssadan Hisse'nin konusu "Kayısı ve Sabır" oldu. Etkinliğin ikinci bölümünde ise yine MBŞT ekibinden olan Fatih Akgün'ün rol aldığı tek kişilik bir gösteri yapıldı. Hababam Sınıfından günümüze yapılan uyarlamanın sahnelendiği gösteride, Şener Şen'in hayat verdiği Badi Ekrem tiplemesi canlandırıldı. Gösteride, koronavirüs dolayısıyla evde kalmanın önemine eğlenceli bir şekilde vurgu yapıldı. MBŞT İnternet Etkinliğine, ttps://www.youtube.com/watch'v=h4sWBTwaS6Y adresindeki MABESEM Youtube Kanalından ulaşılabilir. - MALATYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Dünya Tiyatro Günü sanal ortamda - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Bingöl Üniversitesi'nde 2 yeni merkez kuruldu - Haber 18:32: Uşak'ta 4 hırsızlık olayının failleri yakalandı - Haber 18:32: Cezayir'de koronavirüs nedeniyle 9 vilayette kısmi sokağa çıkma yasağı - Haber 18:30: Uşak'ta jandarma 3 aylık bilançoyu açıkladı: 12 gözaltı - Haber 18:30: Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına gelen gemide korona hareketliliği - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor