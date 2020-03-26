Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dünya Tiyatrolar Günü KBB Başkan mesajı

Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bir kutlama mesajı yayınladı.

26.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:54
Dünya Tiyatrolar Günü KBB Başkan mesajı

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tiyatronun toplumların uygarlık düzeyinin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın çok önemli oyun ve organizasyonlara imza attığını vurgulayan Başkan Büyükakın, ''Kültür ve sanat toplumları bir arada tutan ortak değerlerdir. Yaşamın bir parçası olan tiyatro sahnesinde ise insanlığa ait tüm değerler bulunur'' dedi.

Başkan Büyükakın mesajına şöyle devam etti: "Tiyatro, insanlık tarihi boyunca evrensel duygu ve düşüncelerin topluma aktarıldığı en önemli sanat dallarından biri olmuştur. Kocaeli Şehir Tiyatroları'yla Kocaelili tiyatro severler arasında özel bir bağ vardır. Kaliteli ve sec¸kin eserlerle Kocaeli'ni bu alanda daha ileriye tas¸ıyacak adımların atılması hususunda c¸alıs¸malarımız devam etmektedir.

Sevgiye, saygıya, iyiye ve dogˆruya yo¨nlendiren, evrensel degˆerleri temel alan bir sanat anlayıs¸ı, c¸ocuklarımız ve genc¸lerimiz bas¸ta olmak u¨zere tu¨m toplum ic¸in etkili bir egˆitim aracıdır. Gu¨nu¨mu¨zde sanat ve sanatc¸ıya verilen degˆer, toplumların sanata bakıs¸ı ve ortaya koydugˆu eserler, u¨lkelerin gelis¸mis¸lik du¨zeyini belirleyen o¨nemli unsurlardandır.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde Türk tiyatrosunun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan değerli tiyatrocuların, tiyatronun kitlelere sunulmasında yer alan tüm emekçilerin ve tiyatro severlerin bu anlamlı gününü kutluyorum.''

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Dünya Tiyatrolar Günü, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Dünya Tiyatrolar Günü KBB Başkan mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:24: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' yanıtı - Haber 17:24: flash - Haber 17:24: flash - Haber 17:24: Niğde Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı - Haber 17:24: ABD'de Kovid-19 vakalarında rakam 70 bine yaklaştı - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 16:00: Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler