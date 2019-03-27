Dünya Tiyatrolar Günü Kutlandı

<p>Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törenlere Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Devlet Tiyatrosu ve farklı kurumların tiyatro toplulukları da katıldı.</p><p>Çelenk sunumunun ardından tiyatrocular tarafından yönetmen, oyun yazarı, tiyatro eğitimcisi, akademisyen Carlos Celdran'ın kaleme aldığı 2019 Dünya Tiyatrolar Günü Uluslararası Bildirisi ve Prof.Dr. Hülya Nutku'nun kaleme aldığı 2019 Dünya Tiyatrolar Günü Ulusal Durusu okundu.</p>