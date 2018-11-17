Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, "Kanunla görev ve yetki verilen kurum ve kurulus¸ların yanında tüm yol kullanıcılarının da topyekun seferberlik anlayıs¸ı içinde trafik güvenligˆine katkı sagˆlaması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Uzunkaya, "18 Kasım Dünya Trafik Kazası Magˆdurları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye
'de her yıl binlerce kis¸inin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini veya sakat kaldığını belirten Uzunkaya, "Dünya Trafik Kazası Magˆdurları Günü"nün trafik kazaları sonucu magˆduriyet yas¸ayan vatandas¸ların seslerinin duyurulması, toplum bilinci olus¸turulması ve yas¸amını yitiren insanların rahmet ve hüzünle anılması adına önemli bir gün olduğunu ifade etti.
Uzunkaya, insanogˆlunun, trafik kazalarından kaynaklanan ölümleri ve yaralanmaları kaderci ve kolaycı yaklas¸ımla geçis¸tirerek trafigˆe gereken degˆeri ve önemi vermediğine işaret ederek, bu yaklas¸ımın insanogˆlunu gerekli tedbirleri almaktan ve duyarlı olmaktan alıkoyduğunu kaydetti.
Trafikte sürücü, yaya ve yolcu hatalarının sonuçları ve meydana gelis¸ s¸ekilleri incelenerek trafik kurallarına ve belirli standartlara ulas¸ıldığını bildiren Uzunkaya ancak bu kurallara ve standartlara istisnasız uyulmasıyla trafik sorununun çözümünden bahsedilebileceğini vurguladı.
Emniyet tes¸kilatı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi için yoğun çalışma yaptıklarına dikkati çeken Uzunkaya, bu amaçla çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.
"Trafik polisi, sorunun yüzde 20'lik alanına hükmedebilmektedir"
Uzunkaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gelis¸mis¸ ülkelerde yapılan bilimsel aras¸tırmalara göre, trafik güvenligˆi sorununun yüzde 50-60'ının toplumsal bilinçlenme ve egˆitimle çözüldügˆü, altyapı-yollar, teknoloji ve çevre düzenlemesinin yüzde 20-25 civarında etkili oldugˆu, geri kalan yüzde 17-20'lik payın ise denetim ve cezalarla önlenebildigˆi görülmektedir.
Görüldügˆü üzere trafigˆi tanzim ve düzenlemeyle görevli trafik polisi, görevini eksiksiz ve sıfır hata ile yapması durumunda bile sorunun ancak yüzde 20'lik alanına hükmedebilmektedir. Kanunla görev ve yetki verilen kurum ve kurulus¸ların yanında tüm yol kullanıcılarının da topyekun seferberlik anlayıs¸ı içinde trafik güvenligˆine katkı sagˆlaması gerekmektedir."
2017'de 7 bin 427 kişi öldü
Türkiye'de geçen yıl meydana gelen yaklaşık 182 bin trafik kazasında 7 bin 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 bin 382 kişinin yaralandığını belirten Uzunkaya, bu rakamların, sorunun büyüklügˆünü açık s¸ekilde ortaya koyduğuna dikkati çekti.
Uzunkaya, kazaların bas¸lıca faktörünün insan ve tek magˆdurunun da insan oldugˆunu vurgulayarak, trafik kazalarında hayatını kaybedenleri rahmetle andı, yaralılara acil s¸ifalar, acil servis ekipleri ile güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Uzunkaya, "Lütfen önce trafikte siz örnek olun. Digˆerlerinin de degˆis¸tigˆini göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
17 Kasım 2018 Cumartesi 23:47