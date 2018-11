18 Kasım 2018 Pazar 16:06



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl , cep telefonu kullanımının yol takibini güçleştirdiğini, sürücünün konsantrasyonunu bozup reaksiyon zamanının uzamasına yol açtığını belirtti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda "Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü" etkinliği düzenlendi.Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ) verilerine göre, Türkiye'de 2007-2017 yılları arasında meydana gelen 9 milyon 807 bin 18 trafik kazasında 50 bin 766 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 milyon 762 bin 338 kişinin de yaralandığını belirtti.Erdöl, 2016 rakamlarına göre, trafik kazalarının ekonomiye maliyetinin yıllık yaklaşık 39 milyar lira olduğunu ifade ederek, Emniyet Genel Müdürlüğünün son 10 yıllık verileri incelendiğinde, en büyük kusurun yüzde 99'unun insana ait olduğunu vurgulayarak, "Son 16 yılda 25 bin kilometre bölünmüş yol, 509 milyar lira ulaşım yatırımı yapmamıza rağmen bu acı bilanço ile yüzleşmemiz düşündürücüdür." dedi.2013 yılında "torba" yasaya eklenen ve kanunlaşan madde gereği alkolmetreye üflemeyen sürücülere 2 bin lira idari para cezası uygulandığını ve sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğunu ifade eden Erdöl, 2013 yılına kadar Karayolları Trafik Kanunu'nda uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme konusunda denetim ve ceza ile ilgili ifadelerin yer almadığını, 2013 yılında öneriyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. maddesinin 8. fıkrasına, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 3 bin 741 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır." ifadelerinin eklendiğini hatırlattı.Erdöl, araç kullanırken konsantrasyonun dağılmasının kazaların önemli bir nedeni olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yol güvenliği ve konsantrasyon dağılması üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda yüzde 10'dan fazla sürücünün araba kullanırken 5 dakikadan daha uzun süreyle tütün kullandığı, bu süre zarfında kaza riskinin yüzde 150 oranında arttığı ve trafik kazalarının yüzde 7'sinin sigara kullanımı ile ilişkili olduğu ispatlanmıştır. Ayrıca diğer kazalar ile kıyaslandığında sigara içicilerinin yaralanma ve ölme ihtimallerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Araç kullanırken kaza riskini artıran diğer bir etken ise cep telefonu kullanımıdır. Cep telefonu kullanımı yol takibini güçleştirmekte sürücünün konsantrasyonunu bozup reaksiyon zamanının uzamasına yol açmaktadır. Yapılan çalışmalar sürüş sırasında telefon kullanımının sık olduğunu, hatta bir çalışmada bu oranın yüzde 80'leri aştığını göstermektedir. Video takipli çalışmalarda telefon kullanımının sürücü reaksiyon zamanını yüzde 30 uzattığı, bunun da kaza riskinde 10 kat artışa neden olduğu sonucuna varılmıştır. Sadece sürücüler için değil, yayalar için de telefonla konuşurken yürümenin kaza riskini artırması söz konusudur. Vatansever her vatandaşımızın teröre olan duyarlılığı tartışılmaz şekilde nettir. Sonuçları ve acılarımıza katkıları bakımından trafik terörünü de mutlaka ve mutlaka tavır noktasında 'terör' olarak muhatap almalı ve ona göre mücadele etmeliyiz.""En önemli sorunlardan biri trafik" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ölüm sebepleri sıralamasında trafik kazalarının 9. sırada olduğunu dile getirdi.Yerlikaya, İstanbul'da en önemli sorunlardan birinin trafik olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Trafik ile ilgili İstanbul'da son 5 yılda araç sayımız 3 milyon 285'ten 4 milyon 300'e çıkmıştır, yani neredeyse yüzde 29 artmış. İstanbul'da ölümlü kaza sayımız 218 iken, bu yıl 131'e düştü, yüzde 40 azalmış. Ölü sayısı 242'den 154'e düşmüş, yaralamalı kaza 15 bin 102'den, 14 bin 438'e düşmüş, yaralı sayısı 22 bin 572'den 20 bin 801'e düşmüş. Ehliyet alan sayımız da 6 milyon olmuş. Normal sabırla değil, İstanbul sabrıyla buna direndiğinizi biliyoruz, görüyoruz."Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre trafik kazaları nedeniyle her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, 50 milyondan fazla kişinin de yaralandığını ifade ederek, "Ülkemizde 2017 verilerine göre 7 bin 500 civarında insanımız hayatını kaybetmiş, 303 bin vatandaşımız yaralanmış. Ülkemizin gayri safi milli hasılasının yüzde 1,5'i de trafik kazaları nedeniyle kayboluyor." dedi.Uzunkaya, herkes bir şekilde trafik kazalarından etkilendiği için trafik terörüyle topyekun mücadele etmek gerektiğini vurgulayarak, trafiğin denetimlerle, cezalarla çözülecek bir sorun olmadığını, herkesin bilinçli ve duyarlı olması gerektiğini söyledi.Trafikte farkındalık yaratmak için birçok proje uygulandığını hatırlatan Uzunkaya, projeler hakkında bilgi verdi."Trafikte Kaybettiğimiz Değerler" sergisi gezildiTrafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Ali Temiz , trafik kazalarının neden olduğu maddi ve manevi zararların büyüklüğü nedeniyle insanların hayatını en çok etkileyen sorunlardan biri olduğunu dile getirerek, "Her yıl dünyada 1 milyondan fazla insan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmekte, 50 milyondan fazla insan da yaralanmaktadır." dedi.Trafikte Haklarım Derneği Kurucusu, Trafik Kazası Mağduru Yasemin Usta, trafik kazaları nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini, yüz binlerce insanın da yaralandığını ifade ederek, şunları anlattı:"Yaralanmalar, çoğu kalıcı engeller veya uzun süreli sağlık sorunlarıyla sonuçlandı. Ben de sevdiğini trafik kazasında kaybetmiş binlerce mağdurdan biriyim. Trafik kazasında kaybettiğim kuzenim Gökhan'ın otopsi raporunu dava dosyasında okuduğumda çok etkilendim. Sevdiğiniz bir kişinin kalbi kaç gram, beyni kaç gram bilmek o kadar ağır bir acı ki. Biz trafik mağdurları uzun yıllar çok ağır travmalar yaşıyoruz. Sevdiklerimizi bayramlarda, özel günlerde mezarı başında anıyoruz. Bir trafik mağduru olarak başka Gökhanlar ölmesin diye trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmalara katkı sunmak amacıyla kurduğumuz Trafikte Haklarım Derneği ile Türkiye'deki trafik mağdurlarının doğru bilgiye erişmelerini sağlamaya ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz."26. Dönem Bursa Bennur Karaburun da trafik kazasından önce işinde gücünde normal bir hayat yaşadığını, kazadan sonra emniyet kemerini takmadığı için omirilik felçlisi olduğunu anlattı.Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Program Direktörü Jonathon Passmore ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, dünyada trafik kazalarının zararları hakkında sunum yaptı.Kamu spotlarının da izlendiği programa, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan , İstanbul Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Orhan Gencabay, Rıdvan Dilmen , ampute milli futbol takımı oyuncuları da katıldı.Yasemin Usta, konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ya hat tablo hediye etti.Programın sonunda Trafikte Kaybettiğimiz Değerler konulu fotoğraf sergisi gezildi.