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Dünya Tromboz Günü'nde 'pıhtı' için dans edecekler

Dünya Tromboz Günü kapsamında; Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği 'pıhtı için hareket et, pıhtı için dans et' sloganıyla ünlü DJ'lerin de desteğiyle birçok kişi pıhtıya karşı dans edecek.

01.10.2019 12:13Dünya Tromboz Günü'nde 'pıhtı' için dans edecekler
Dünya Tromboz Günü kapsamında; Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği 'pıhtı için hareket et, pıhtı için dans et' sloganıyla ünlü DJ'lerin de desteğiyle birçok kişi pıhtıya karşı dans edecek.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği; kan pıhtılaşma sorununa dikkat çekerek bu durumun getirdiği riskleri azaltmak hedefiyle 13 Ekim Dünya Tromboz Günü kapsamında toplumu bilgilendirmek üzere ortak bir projeye imza atacaklar.

Ana teması hareketlik olan ve yaşam tarzını biraz hareketlendirmekle hastalık risklerinin azaltılabileceğine dikkat çekecek proje 'pıhtı için hareket et, pıhtı için dans et' sloganı ile İstanbul Galata Kulesi Meydanı'nında renkli görüntülere ev sahipliği yapacak. Galata Kulesi altında düzenlenecek etkinlikte ünlü DJ'lerin de desteğiyle birçok kişi pıhtıya karşı dans edecek. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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