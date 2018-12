Dünya, Türkiye'nin Suriyelilere Ev Sahipliğine Tanıklık Ediyor"

14 Aralık 2018 Cuma 21:53



Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava, "Dünya, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlere ev sahipliğine tanıklık ediyor." dedi.18 Aralık 'ta kutlanacak "Uluslararası Göçmen Günü" dolayısıyla IOM Türkiye ofisinin ev sahipliğinde bir hafta sürecek film gösterimi etkinliği Ankara 'da başladı. Fransız Kültür Merkezi 'ndeki (FKM) etkinliğe Gvilava ile başkentteki yabancı misyon temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.Programda konuşan Gvilava, film festivalinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini ve bu hafta başlayan festivalin 7 şehirde 10 etkinlikle sürdürüleceğini söyledi.Gvilava, birkaç gün önce Marakeş 'te imzalanan Birleşmiş Milletler BM ) Küresel Göç Mutabakatı'na değinerek, "Türünün ilk örneği bir uluslararası anlaşma. Ülkelere, doğru yönetilmiş bir göç için vizyon ve çerçeve sunuyor." dedi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 'in "Göçmenlerle dayanışma hiç bu kadar hızlı olmamıştı." ifadesini kullandığını kaydeden Gvilava, Suriye'den savaş, felaket ve yoksulluk sebepleriyle kaçan göçmenlere değindi.Gvilava, "Suriye iç savaşının başlamasından bu yana Türkiye, 3,5 milyon Suriyeli göçmene kapısını açtı. Dünya, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlere ev sahipliğine tanıklık ediyor." ifadelerini kullandı.Davetliler, daha sonra göçmenlerin yaşamı ve uyum sorunlarını anlatan "Abu Adnan" ve "Mohamad, The First Name" isimli iki kısa film izledi.